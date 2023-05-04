Новосибирская область оказалась среди регионов, где больше всего выявили ВИЧ в начале года

Новосибирская область стала одним из лидеров среди субъектов РФ по приросту заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2023 году. Это следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России в январе — марте 2023 года».
С января по февраль в стране диагностировали 9061 случай заболевания ВИЧ-инфекцией. 70 новых пациентов — несовершеннолетние.
— Половина всех выявленных больных ВИЧ-инфекцией учтена в 13 субъектах Российской Федерации: Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Москве, Санкт-Петербурге, Иркутской, Кемеровской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях, — отмечается в докладе Росстата.
При этом ранее в Минздраве заявили, что в России в 2022 году новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией стало меньше на 2%.