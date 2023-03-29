В Минздраве заявили, что в России стали меньше заражаться ВИЧ

Число новых случаев ВИЧ в России в 2022 году снизилось на 2%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав России. В сообщении пресс-службы министерства не указано точное число зараженных, однако данные есть у Росстата. В докладе «Социально-экономическое положение России» за январь сообщается, что в 2022 году в России было зарегистрировано 61 446 человек с болезнью или бессимптомным инфекционным статусом, вызванным вирусом иммунодефицита человека.
В докладе Росстата также уточняется, что распространение вируса на территории России неравномерно. Половина всех выявленных больных ВИЧ-инфекцией учтена в 14 субъектах Российской Федерации: Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Москве, Санкт-Петербурге, Иркутской, Кемеровской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Челябинской областях и Республике Башкортостан.
Минздрав же сообщает, что ежегодно растет охват населения обследованиями на ВИЧ. Охват больных антиретровирусной терапией по итогам 2022 составил 82,1% от всех пациентов, живущих с ВИЧ.