«Это катастрофа». По всей стране — дефицит препаратов от ВИЧ, такого в России не было 13 лет

Ситуация, когда федеральное ведомство расписывается в том, что не может выполнить свои обязательства перед пациентами, но не обращается в регионы с просьбой «поможите, чем можете», — оно снимает с себя ответственность, спуская жалобы пациентов в регионы, которые должны восполнить дефицит, возникший по его же вине.

«Пациентскому контролю» сообщают о нехватке АРВ-препаратов в регионах России: атазанавир, дарунавир, долутегравир, ралтегравир, ритонавир, рилпивирин/тенофовир/эмтрицитабин, тенофовир, элсульфавирин, эмтрицитабин, этравирин, эфавиренз.

«А Донбасс пусть лечится просрочкой»

Такая позиция Минздрава особенно цинична, когда речь идет о Донбассе.



— До весны 2022 года пациентов обеспечивал Глобальный фонд по борьбе с ВИЧ с помощью Международного Красного Креста. С тех пор как там стало небезопасно, а ДНР официально признана российским регионом, это задача России. В Донецке выдают либо просрочку из старых поставок (она уже заканчивается), либо советуют покупать препараты в Краснодаре или Ростове, потому нет лекарств даже в аптеках. Чтобы сделать для присоединенных территорий федеральные закупки, нужно всех пациентов внести в федеральный регистр, этого до сих пор не произошло, — объясняет активист «Пациентского контроля» Юлия Верещагина. — Весной 2023 года, скорее всего в рамках гуманитарной помощи, партию лекарств доставили, начали давать в июне одну пачку на троих, а дальше говорят, что поставок из России снова нет. Недавно в СМИ ДНР появилась информация о том, что российские таблетки завезли, но пациенты нам по-прежнему пишут, что ничего не получают. Такие же сообщения нам шлют из Херсонской области. Из Запорожской области и ЛНР запросов не было. В Донецке врачи узнали о том, что есть мы, и нам стали писать.

