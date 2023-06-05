«Мне было 12 лет, когда я первый раз попробовал»: как новосибирец с ВИЧ и судимостью бросил наркотики и открыл свой бизнес

Изменить что-то в жизни бывает страшно, особенно когда за плечами у тебя непростой опыт употребления наркотиков, тюрьмы и жизни с ВИЧ. Наш герой Андрей (имя изменено) в один день решил начать с чистого листа. Сменил круг общения, перестал употреблять, нашел работу. Через время компания обанкротилась, тогда он ушел в другое место — там тоже не сложилось. Андрей пробовал снова и снова, сталкивался с увольнениями, задержкой зарплаты, в итоге ушел из найма и смог построить свой небольшой, но успешный бизнес. Андрей рассказал НГС о своей истории успеха вопреки всему.
Попробовать предложил старший брат
Андрей родился в небольшом селе в Новосибирской области. Он был средним из трех братьев, и, когда ему было 8, семья переехала в Новосибирск. Родители много работали, поэтому дети часто были предоставлены сами себе.
— Это был конец 90-х. Мы учились в школе, как раз модно было употреблять наркотики, тогда была ханка. Мне было
После этого какое-то время он не употреблял, но к
— Потом на смену ханке пришел героин, тогда злачным местом был поселок Северный. Можно было приехать, хоть к кому постучаться в дом, дать денег, и тебе продадут. Настолько это доступно было. Так и употребляли героин, грабили, воровали, — говорит мужчина.
В один из дней Андрея задержали с весом, тогда он получил первую судимость — срок дали условный. Во второй раз он попался на краже, тогда уже дали 3,5 года. Это случилось через
— Я помню свое 18-летие. Был на даче у себя, напился, и, не знаю зачем, мы поперлись на кладбище. Я пьяненький был и там, у бабушки на могиле, сказал, что не хочу такую жизнь, попросил помочь. Прошло
Протестантский центр
После освобождения Андрей начал помогать старшему брату с бизнесом — торговал дисками в киосках. Со временем начал зарабатывать неплохие деньги, но заскучал по старой жизни и вернулся к наркотикам. Причем употреблять стал «еще жестче». Снова попал в тюрьму за кражу телефона.
— Сейчас вспоминаю, думаю: «Жесть, за какой-то телефон поехал в тюрьму». Дали как-то щедро, 10 месяцев всего. Я вышел и с первого же дня опять начал употреблять, — говорит Андрей. — Не помню, сколько по времени я употреблял в тот момент. Как-то раз проснулся с утра, укололся и пошел что-то мутить, деньги воровать. Зашел в «Нью-Йорк Пиццу» на площади Калинина, а там Петя стоит. Я его всегда знал как конченого наркомана. А тут одет чистенько, глаза блестят. Говорю: «Что за фигня?» Он рассказал мне про реабилитационный центр христианский. Я поехал туда. Я настолько уже устал, что я был готов к любой возможности, лишь бы поменять свою жизнь.
Центр, в который попал Андрей, был протестантским. Там он пробыл
Первые две недели дома Андрей «плакал и молился», не хотел возвращаться в старую жизнь, но не умел жить по-новому. Всё изменил звонок от знакомой по ребцентру — она позвала Андрея на день побыть вожатым на соревнованиях первоклассников в Березовой Роще.
— Это был один из лучших дней жизни! После мероприятия мы с командой организаторов сидели, пили чай. Я вообще был в шоке, что нахожусь в этой компании, мне говорят, что я молодец. Первый раз за многие годы я что-то сделал и был счастлив и горд за себя. Это начало менять как-то мою жизнь, — делится Андрей.
После этого Андрея стали звать на разные общественные мероприятия, и на одно из них позвали сотрудники «Гуманитарного проекта». Андрей начал работать с ними, там же он попал на первый тренинг.
«Гуманитарный проект» — общественная организация, которая помогает людям с ВИЧ.
— Я начал тесно общаться с «Гуманитарным проектом», и с каждым тренингом мой внутренний стержень становился всё больше. Но всё равно была какая-то стигма внутри, я чувствовал себя больше наркоманом, которого общество ни фига не принимает, — вспоминает Андрей.
Андрей говорит, что в то время брался за любой проект и был готов занять себя чем угодно. Благодаря общественной жизни он ездил в командировки, впервые полетел на самолете, познакомился с женой. Когда она забеременела, Андрей ушел из общественности, чтобы «зарабатывать деньги».
Свое дело
Сначала работал электриком, монтажником, но организация обанкротилась. Занялся сантехникой — снова банкротство компании. Тогда Андрей купил машину и начал таксовать, параллельно продолжал ездить на обучающие тренинги. Среди них был и психологический тренинг на Алтае. Во время поездки Андрей понял, что как будто боится позволить себе успех из-за воспоминаний о прошлой жизни. После возвращения он устроился прорабом на большую стройку.
— Это был дом с 17 подъездами, в 4 подъездах нужно было делать сантехнику, рулить бригадой. Я вообще не понимаю, как туда попал. Я первую неделю сидел, не знал, что делать и почему меня взяли. Но обстоятельства на меня сильно повлияли, и я за этот год вырос. Тогда работодатель половину рабочих «покидал». Мне повезло, что я был прорабом и забрал часть инструмента в счет зарплаты. Но я уже чувствовал, что я могу рулить на больших стройках, — вспоминает Андрей.
Он разместил объявления о своих услугах, начал искать работу как прораб. Работал на установке пластиковых окон, на заводе, прорабом на стройке каркасного дома, но с организациями постоянно что-то происходило. После конфликта с начальником на последнем месте работы он понял, что работать в найме больше не хочет.
Начинать свое дело было страшно, поэтому Андрей вместе со знакомым договорился работать в паре. Они начали заниматься строительством домов. На Андрее была административная и логистическая работа, а на его партнере — строительство. Так они построили
— Я продал свою машину, зарегистрировал ИП, вложился в рекламу, снял офис и начал ждать заказы. И они пришли. Заканчиваю строить один дом. У меня сейчас второй есть и его эти уже дома. Я всегда знал, что есть какая-то другая жизнь. У меня была вера, что я буду как-то иначе жить, добьюсь успехов. Сейчас мне совершенно не страшно ставить цели, потому что имею уже большой опыт достижения, — поделился Андрей.
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