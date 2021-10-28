«Мы отказались от презервативов, когда решили рожать». Как живут пары, где у одного из супругов ВИЧ

Когда Рита и Сережа стали жить вместе, встал вопрос о детях.



— Меня подкупило, что она легкая на подъем, у нас схожие взгляды на жизнь, бытовуха нас не съедает. Когда я сказал, что хочу стать отцом, Рита ответила, что не против. Тут я понял, что надо брать. Ну или она меня взяла, не знаю, — сказал Сергей.



Сама Рита говорит, что еще 10 лет назад не представляла, что сможет когда-то вступить в отношения и тем более родить здорового ребенка от ВИЧ-инфицированного мужчины.



— Я не могла представить себя в постели с таким человеком. Как и большая часть россиян, я росла в условиях, где не обсуждают ВИЧ. Но к тому моменту, когда мы познакомились с Сережей, конечно, я уже была погружена в тему, — объяснила Рита. — Я изучала исследования, понимала, что человек, принимающий терапию, когда вирусная нагрузка становится неопределяемой, не может передать ВИЧ даже при незащищенном сексе. В этом случае рождаются и здоровые дети. Когда мы только начали с Сережей встречаться, я еще немного с недоверием относилась к незащищенному сексу, но со временем мы отказались от презервативов в тот момент, когда стали обсуждать ребенка.