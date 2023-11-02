На Новосибирск надвигаются магнитные бури — они продлятся два дня

— Магнитная буря прежде всего влияет на сосудистую систему. И может меняться тонус сосудов, может в некоторой степени замедляться кровоток, и это может способствовать склонности к тромбообразованию, — объяснила Елена Обут. — Нарушается доставка кислорода с кровотоком, и органы и ткани могут испытывать кислородное голодание. Это дополнительный стресс, в ответ на который организм начнет выбрасывать стресс-реактивные гормоны.



В сентябре мы публиковали полезные советы о том, что делать метеозависимым на период магнитных бурь. Какие рекомендации дают врачи, а также что такое магнитная буря — в материале.

