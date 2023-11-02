На Новосибирск надвигаются магнитные бури — они продлятся два дня

В конце ноября в Новосибирске ожидаются магнитные бури. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, они прогнозируются 26 и 27 ноября.
На сайте лаборатории уточняются, что магнитные бури достигнут уровня G1, они оцениваются как слабые. 9, 22, 24 и 25 ноября в Новосибирске ожидается возбужденная магнитосфера, в остальные дни она будет в спокойном состоянии.
Как сообщала заведующая терапевтическим отделением клиники ЦСМ «Здравица» Елена Обут, астрономическое явление может влиять на человека. Риски имеются для тех, кто страдает хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Магнитные бури также могут влиять на людей с психоэмоциональными расстройствами, метеозависимых и имеющих хронические бронхо-легочные заболевания.
— Магнитная буря прежде всего влияет на сосудистую систему. И может меняться тонус сосудов, может в некоторой степени замедляться кровоток, и это может способствовать склонности к тромбообразованию, — объяснила Елена Обут. — Нарушается доставка кислорода с кровотоком, и органы и ткани могут испытывать кислородное голодание. Это дополнительный стресс, в ответ на который организм начнет выбрасывать стресс-реактивные гормоны.
В сентябре мы публиковали полезные советы о том, что делать метеозависимым на период магнитных бурь. Какие рекомендации дают врачи, а также что такое магнитная буря — в материале.