«Мне поставили рак кишечника в 30 лет»: школьный учитель рассказал, как странная привычка спасла ему жизнь

«Мне поставили рак кишечника в 30 лет»: история школьного учителя

Мужчина рассказал, что сначала несколько недель замечал кровь в унитазе, это обеспокоило его, и он пошел к врачу. Колоноскопия выявила огромную раковую опухоль, которая почти закупорила кишечник молодого человека.

— Необходимо проверять ваши какашки каждые несколько дней. Вам необязательно их трогать, просто убедитесь, что в кале нет следов крови и он выглядит нормально, — поделился учитель на платформе Reddit (сайт, сочетающий черты социальной сети и форума. — Прим. ред.).

После диагностики онкологи сказали парню, что, скорее всего, рак развивался у него в течение 10 лет. Но, несмотря на то что рост формировался столь длительный период, впервые заметил кровь он только в мае этого года.