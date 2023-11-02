«Мне поставили рак кишечника в 30 лет»: школьный учитель рассказал, как странная привычка спасла ему жизнь

Пациентов, у которых диагностируют рак прямой или ободочной кишки, становится всё больше. С чем это связано? Как можно заподозрить у себя колоректальный рак на ранней стадии? Редакция Городских порталов собрала истории людей, которые столкнулись с этой болезнью в относительно молодом возрасте, и спросила у онколога, как обезопасить себя и поймать болезнь на ранней стадии.
«Мне поставили рак кишечника в 30 лет»: история школьного учителя
Мужчина рассказал, что сначала несколько недель замечал кровь в унитазе, это обеспокоило его, и он пошел к врачу. Колоноскопия выявила огромную раковую опухоль, которая почти закупорила кишечник молодого человека.
— Необходимо проверять ваши какашки каждые несколько дней. Вам необязательно их трогать, просто убедитесь, что в кале нет следов крови и он выглядит нормально, — поделился учитель на платформе Reddit (сайт, сочетающий черты социальной сети и форума. — Прим. ред.).
После диагностики онкологи сказали парню, что, скорее всего, рак развивался у него в течение 10 лет. Но, несмотря на то что рост формировался столь длительный период, впервые заметил кровь он только в мае этого года.
— Кровь в фекалиях не всегда означает рак. У людей с хроническими заболеваниями, такими как колит или болезнь Крона, регулярно бывает кровавый стул. Кроме того, геморрой довольно часто вызывает появление крови в кале. Всё равно стоит пройти колоноскопию, чтобы убедиться, что вы знаете, что это такое, — призвал он.
Интересно, что до того, как врачи сделали мужчине процедуру, они были на 99 процентов уверены, что у него просто язвенный колит, поэтому диагноз «онкология» стал еще большим шоком.
Сотни людей прокомментировали этот пост, поблагодарив его за напоминание о необходимости регулярно проверять свой кишечник и внимательно относиться к своему здоровью.
«Слезы текли без остановки»: история Ольги
Ольга Аристархова никогда не жаловалась на здоровье. Говорит, если бы не аллергия и бронхиальная астма, она могла бы считать себя очень крепкой женщиной. С начала 2019 года в жизни женщины всё круто переменилось: здоровье начало резко ухудшаться, выпадали волосы, уходил вес. Обеспокоившись, она обратилась к врачу, и только спустя год обследований доктора смогли найти причину плохого самочувствия — рак кишечника в 4-й стадии.
Первым симптомом болезни стала жуткая усталость: женщина засыпала буквально на ходу: в транспорте, сидя на диване за просмотром фильма, стало трудно подниматься по лестнице. Потом начал уходить вес, посыпались волосы. Ольга сдала анализы, которые были в норме, кроме упавшего гемоглобина.
— Первые анализы я сдала в апреле, до августа принимала препараты железа и продолжала обследоваться, так как были неприятные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Лечили геморрой. Позже в онкологическом отделении я неоднократно слышала подобную историю: к сожалению, очень часто поднимают гемоглобин, лечат эту деликатную проблему до тех пор, пока не оказываются у онкопроктологов уже на последней стадии рака. Это очень коварное заболевание, часто на начальных стадиях оно никак себя не проявляет, а на последних уже блокирует работу органа, который поражен, — объясняет женщина.
О том, что всё серьезно, врач сказал Ольге на обследовании кишечника. Из кабинета повел к хирургу, отмечая, что удивлен тем, как такая молодая красивая женщина смогла так запустить здоровье.
— А я ничего не могла сказать. Стояла с трясущимися губами, из глаз текли слезы без остановки, а сознание отказывалось верить в реальность происходящего, — делится Ольга страшным воспоминанием.
Самым тяжелым было ожидание результатов. Биопсию делали несколько дней, что, по словам Ольги, было сущим адом. Женщина изо всех сил цеплялась за надежду, но когда узнала свой диагноз — «аденокарцинома ректосигмоидного отдела кишечника в 4-й стадии», всё будто резко оборвалось, рухнуло вниз с огромной высоты. Следующим этапом стали МРТ и КТ всего организма, для того чтобы определить масштаб заболевания и понять, есть ли метастазы.
— Стоимость каждого обследования около 10 000 рублей. Этот факт тоже был убийственным для меня. Родителей и взрослых родственников у меня нет, мама и папа умерли, съемное жилье, старшая дочь — студентка, младшая несовершеннолетняя — помощи ждать неоткуда, — продолжает рассказ Ольга Аристархова.
МРТ определила метастаз в печени. Узнав об этом, женщина потеряла последнюю надежду. Начался внутренний процесс торга, Ольга стала искать в интернете информацию о том, сколько ей осталось жить.
— Очень плохо, что в нашей системе нет никакой возможности оказать психологическую и информационную поддержку онкологическим пациентам. Мы всё время, словно внезапно оказавшись в темной комнате, двигаемся в бесчисленных страхах наугад. Где-то слышала высказывание, что опыт онкологии выбирают только смелые души, и это действительно так. Сравнить ощущения можно лишь с вынесением смертельного приговора. Много раз в больнице я видела, как у людей опускаются руки, как люди отказываются от лечения, а оно невероятно трудное, как перестают бороться. Но я знала, что я нужна моим девочкам, что много еще предстоит сделать в этом мире, я выбираю жизнь, — откровенничала тогда собеседница. Ольга начала бороться с болезнью, в этом ей помогли в том числе общественная огласка и психология.
Почему рак кишечника молодеет?
Онколог Максим Рягузов считает, что проблема колоректального рака — одна из наиболее острых проблем онкологии, она стоит на третьем месте после рака молочной железы и рака легкого. Как правило, вместе рассматриваются рак прямой кишки и рак ободочной кишки, поскольку механизмы возникновения, в общем-то, одинаковы, и подходы к лечению имеют много общего. Заболеваемость каждый год растет, но тем не менее успехи в этом направлении тоже существуют. Запущенность становится меньше, но остается довольно высокой у нас в стране.
Максим Рягузов — кандидат медицинских наук. АОР — Ассоциация онкологов России, ESMO — Европейское объединение медицинских онкологов, РОКХ — Российское объединение колоректальных хирургов. Ассистент кафедры онкологии НГМУ. Стаж работы — 18 лет.
— Там, где возникает этот вид рака, нет болевых рецепторов, которые могут послать импульс в головной мозг, а когда уже возникают боли, кровянистые проявления, запоры — это говорит о том, что опухоль достаточно крупная и всё уже очень нехорошо. На ранних стадиях человека может ничего не беспокоить, но плюс заключается в том, что более 90% колоректального рака — это то, что выросло из доброкачественного образования, из полипа, то есть, по идее, можно удалять их до того, как они переродятся, — объясняет эксперт.
Процесс развития от полипа до аденокарциномы толстой кишки длительный — около 5–15 лет. Поэтому если после 40–50 лет человек будет раз в пять лет делать колоноскопию, то можно уменьшить эту заболеваемость, причем очень значительно. Многие люди боятся этой процедуры, но врач призывает относиться к ней адекватно.
— Колоректальный рак, к сожалению, молодеет: если раньше считали, что обычно это пациенты после 50 и даже после 60 лет, то сейчас мы нередко встречаем пациентов 30 лет, то есть до 50. Это мы говорим о спорадическом возникновении заболевания — ненаследственном. Раньше мы бурно обсуждали редкие случаи, когда пациенту 30 лет, а сейчас это уже не редкость. Недавно мы смотрели пациента 1991 года рождения. Поэтому американская ассоциация уже рекомендует делать колоноскопию с 45 лет, — говорит врач.
Существуют современные методы определения скрытой крови в кале, хотя бы это нужно делать раз в год (онколог советует начинать с 35 лет) и при наличии положительного анализа идти на колоноскопию. Сейчас она делается под наркозом абсолютно безболезненно: укол поставили, поспали, и всё. Важно, что можно сразу удалить полип или взять материал для гистологического исследования. Боязнь этой процедуры — от недоинформированности, а если мы говорим об области, то не во всех районах есть необходимые методы обследования.
По словам онколога, кроме активной профилактики рака, важно не забывать о пассивной. Это соблюдение диеты, но не значит, что себя нужно изнурять. Важно добиться регулярного стула, потому что любые запоры косвенным образом могут влиять на возникновение рака.
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