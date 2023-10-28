«Муж умер, сифилис остался». Откровенное интервью с венерологом, который лечит «болезни влюбленных»

Что вы представляете, когда слышите о венерологии? Наверняка страшные и противные болезни, которые бывают только у непорядочных людей. Но в реальности пациентом врача-венеролога может стать любой человек.
Кто приходит к венерологам, почему ЗППП болеют дети, реально ли заразиться в бане или автобусе, люди каких профессий часто заглядывают на прием (не секс-работники!) и зачем пользоваться презервативами, даже если вы в браке. Обо всем этом наши тюменские коллеги из 72.RU поговорили с доктором Марией Михайловой.
Мария Михайлова — врач-дерматовенеролог, заведующая отделением дерматологии в сети клиник «Доктор Арбитайло». Стаж — более 20 лет. Работала в городских и районных больницах, вела приемы у взрослых и детей, проводила медицинские осмотры, входила во врачебную комиссию в военкомате.
«Не обязательно молодые и бесшабашные»
— Кто приходит на прием к венерологу?
— Пациенты венеролога — это люди разного возраста. У меня самому маленькому пациенту было два года. Там был редкий, бытовой путь передачи заболевания. Если говорить про заражение половым путем, то
Что за врач венеролог? Чем он занимается?
— Лечит венерические заболевания. Ими считаются те, что передаются половым путем (ЗППП). Отдельной специальности «венеролог» нет. Этой областью медицины занимаются врачи дерматовенерологи. Так сложилось, потому что многие венерические заболевания сопровождаются высыпаниями на коже.
— Как двухлетний малыш получил венерическое заболевание?
— Его заразили родители, имеющие активную форму венерического заболевания с выделениями из половых органов. Семья была неблагополучная, и гигиенические нормы в ней не соблюдались. У мамы была острая гонорея. Она вытерлась полотенцем после бани, а потом им же вытерла ребенка. Ткань прошлась по ее интимным местам, а после — ребенка. Этого было достаточно для заражения. По подобным случаям всегда проводятся расследования. К нему подключаются не только врачи, но и органы опеки. Доказали, что не было никакого посягательства на половую неприкосновенность ребенка. Дети, слава богу, редко становятся пациентами венеролога. Ребенка, кстати, вылечили.
— А если говорить о взрослых, то как выглядит среднестатистический пациент?
— Чаще всего это молодые люди с высокой половой активностью. Обычно у них нет постоянных отношений и обязательств. Они обращаются с острыми проявлениями болезни. А у более старших людей, к сожалению, часто выявляются уже запущенные формы. Они часто приходят, к примеру, когда долго не могут завести ребенка. Ищут причину и обнаруживают хронические формы скрытых инфекций, передающихся половым путем.
— Бывают ли пациенты, которые приходили несколько раз, не усвоив жизненный урок?
— Завсегдатаи (смеется), есть такие. Они пролечивают инфекцию, но потом наступают на те же самые грабли. Обычно это просто люди с определенным складом характера. Даже не обязательно молодые и бесшабашные. На самом деле венерические заболевания выявляют у абсолютно разных людей. Это и благополучные, и нет, и с низким уровнем дохода, и с очень высоким. Есть особенность, что часто пациентами становятся вахтовики. Причем они попадают на прием на середине пути к дому. Так скажем, проездом. Видимо, происходит связь на работе, проходит время и проявляются симптомы. Они не хотят привозить заболевание жене и идут к врачу. Если что-то выявляют, то с результатами анализов лечатся у венеролога в своих городах.
«Бесплодие, эректильная дисфункция»
— Какие ЗППП чаще всего выявляют?
— Наиболее часто встречающееся — это хламидиоз. Эта инфекция имеет скрытое течение, пациенты часто приходят с запущенной формой. Это может длиться десятилетиями. Проявляется болезнь выделениями из половых путей, дискомфортом после интимной близости, тяжестью в области органов малого таза. Более отдаленные последствия хламидиоза для женщин — бесплодие, для мужчин — эректильная дисфункция. Хламидиоз можно выявить только с помощью ПЦР-теста.
Реже встречается гонорея. С ней есть интересный момент — у нее нет острой формы. Бывает так, что пациенты начинают принимать антибактериальную терапию по другому поводу. Например, из-за ангины. А возбудители гонореи очень чувствительны ко всем антибиотикам. И она либо излечивается, либо уходит в хроническую форму незаметно для человека.
— А что вы можете сказать о сифилисе?
— К сожалению, заболеваемость им растет. Последний пик заболеваемости приходился на конец
— В чем может быть причина?
— Я думаю, что причина в большом потоке мигрантов. В нашей системе здравоохранения выстроена четкая система по выявлению и профилактике распространения этого заболевания. Пациенты отслеживаются, годами ведутся. В странах ближнего зарубежья, откуда к нам приезжают мигранты, такой системы нет. У многих людей там сифилис имеет хроническую форму. Моя самая пожилая пациентка была как раз из Узбекистана. У нее была запущенная, хроническая форма сифилиса. Муж давно умер, половую жизнь после его смерти она не вела по религиозным соображениям. Получается, что заражение произошло еще в браке. Но когда — уже не выяснить. Это могло быть десятки лет назад. Так и вышло, что муж умер, а сифилис остался.
— От ЗППП можно умереть?
— Да, но только если запустить болезнь. Когда воспаление станет настолько сильным, что произойдет гнойное расплавление тканей. Это грозит сепсисом и летальным исходом. Некоторые заболевания, например сифилис, лечат в стационаре. Также как и беременных с гонореей.
— Какие еще болезни выявляют часто?
— Трихомониаз. Причем чаще всего его выявляют у женщин более старшего возраста. Почему-то у молодых пациентов его крайне мало. Не могу сказать почему. Кстати, половым путем можно получить еще и чесотку, хотя это заболевание не считается венерическим. Также можно заработать контагиозных моллюсков, лобковых бородавок, уреаплазму, микоплазму, остроконечные кондиломы, герпес. Приятного будет мало.
— Как быстро появляются симптомы после заражения?
— Инкубационный период у всех болезней разный. Если проявления гонореи могут быть через три–четыре дня после заражения, то сифилиса — через несколько месяцев. Поэтому людям, которые часто меняют половых партнеров, бывает сложно вспомнить, откуда могло появиться заболевание. Это миф, что на утро после случайного секса сразу будут выделения из половых путей.
«Сказки жен и мужей, которые неверны друг другу»
— Что значит половый путь передачи?
— Это любой вид секса: вагинальный, анальный, оральный. К заражению приводит любой контакт слизистых зараженного человека со здоровым. Бывает, что первичный элемент инфекции локализуется во рту, в горле. Это высыпания, с поверхности которых выделяется возбудитель. Тогда можно заразиться и через поцелуй. Если у мамы во рту есть проявления заболевания, то когда она оближет ложку и даст ее ребенку, то у него будут шансы заболеть. Заразиться можно и через глаза. Например, если сперма инфицированного партнера попала другому на лицо. Есть такое заболевание офтальмогонорея.
— А что насчет бытового пути передачи ЗППП?
— Бытовой путь их передачи практически исключен. Чтобы это произошло, должно сойтись несколько факторов. Это большая редкость, как в случае с моим двухлетним пациентом. А воздушно-капельным путем заразиться просто невозможно. Это сказки жен и мужей, которые неверны друг другу. Тогда они начинают сочинять про бани, автобусы, поручни, дверные ручки, сиденья. «Я села в короткой юбке в автобус и заразилась от предыдущего пассажира»: так не бывает. Возбудитель инфекции очень неустойчив во внешней среде, он быстро погибает.
— Пациенты часто обманывают вас? Пытаются выдумать более порядочную историю, чем есть на самом деле?
— Когда человек приходит с подозрением на ЗППП, ему уже некуда деваться. Приходится быть честным. Может, сначала и пытаются обманывать, но потом уже не отвертеться. Часто возникает другой вопрос: как сказать об этом своему постоянному партнеру, если были отношения на стороне? Оповестить свою вторую половинку, конечно, необходимо. Тайно пролечить своего мужа или жену не получится. Хоть в советское время была похожая практика, чтобы сохранить семьи. Подсовывали таблетки, приглашали на «вакцинацию». Сейчас так нельзя.
— Можно ли установить, у кого из партнеров заболевание появилось раньше?
— Нет. Только по анамнезу, если пациенты честно расскажут, откуда инфекция могла прийти.
— А получить помощь анонимно можно?
— В частных клиниках бывает такая возможность, в государственных — нет. Раньше была законодательная система оповещения половых контактов заболевшего. Сейчас ее нет. Но социально значимые ЗППП подлежат статистическому учету. Врачи обязаны сообщать о них в специальные службы. Там не важна личность пациента. Обычно сообщается диагноз, пол, возраст. Ведется строгий учет. Лично сообщить о заболеваниях я обязана только родителям, если на прием пришли их дети. Маленьких пациентов я, конечно, об этом предупреждаю заранее.
— Заболевание проходит, если его вовремя вылечить?
— Да, оно не оставляет после себя иммунитета. Если пролечить инфекцию, то она проходит бесследно. Но бывают интересные ситуации со взрослыми пациентами. Они перенесли сифилис в молодом возрасте, как раз в
— Как проходит прием у венеролога?
— Выслушиваю жалобы, собираю анамнез, осматриваю область половых органов, паха, ягодиц. Если есть высыпания, которые распространяются на другие части тела, то нужно осмотреть тело полностью. Обязательно нужно проверить полость рта.
— Люди стесняются?
— Стеснение есть, но выбора особо у человека нет. Он понимает, что ему нужно вылечиться. Есть и человеческий фактор. Конечно, мужчине психологически проще показаться другому мужчине, а не молодой женщине. Активное сопротивление я встречала только в военкомате. Не буду раздеваться, и всё! Обычно из ста человек один отказывается. Мы относимся с пониманием, но что поделать. Перед срочной службой все обязаны пройти медосмотр. Всё равно раздеваются.
— Могут ли выявить ЗППП на медосмотре?
— Да, если есть выделения из половых органов и высыпания на коже. Сифилис выявляется анализом крови на RW. Его делают в любой поликлинике. Когда люди узнают, то делают вид, что удивляются. Это стадия отрицания. Все думают, что с ними это не может произойти: «Как же тот прикольный парень из ночного клуба мог заразить меня? Он не выглядел как венерический больной».
«Какая же я была дура. О чем я думала»
— Пациенты часто жалеют о случайных половых связях?
— Кто как. Конечно, мы напоминаем пациентам, что не стоит терять голову. Потому что случайные связи часто происходят под влиянием алкоголя или других психоактивных веществ. Часто людям приходится объяснять и элементарные вещи. Например, что нужно пользоваться презервативом для профилактики ЗППП. Многие ошибочно считают, что они нужны только для предотвращения нежелательной беременности. Некоторые не знают, что средства барьерной защиты нужно использовать и при оральном сексе. На этом не нужно экономить. Презервативы доступны. Их можно купить на каждой кассе супермаркета. На любой вкус и кошелек.
— А есть какие-то средства профилактики, кроме презерватива?
— Презерватив — самый надежный. Лучше воспользоваться им, чем потом выдумывать, когда уже что-то произошло. Иногда люди сами покупают антибиотики и пропивают курс. Иногда подходят креативно. Например, заливают себе что-то в уретру. После таких «промываний» иногда приходится лечить от ожога. Женщины заливают себе во влагалище мыльные растворы, марганцовку, антисептики. Последствия могут быть страшные. Уже произошел случайный секс? Сомневаетесь? Переживаете? Лучше сходите к врачу.
— Что может помочь снизить количество выявляемых ЗППП?
— Осведомленность, причем со школьных лет. Детям нужно половое воспитание — как бы ему не противились. Это их здоровье и безопасность. Многие молодые люди попадают на прием к венерологу именно потому, что не знали, как себя вести. Например, девушка постеснялась попросить своего первого полового партнера надеть презерватив. Боялась из-за этого потерять отношения. Заболевшие дети часто бывают хорошими, из благополучных семей. Просто им никто не объяснил, что секс — это не только удовольствие, но и большая ответственность. В семьях эти темы замалчиваются. Подростки поддаются первым чувствам, не думая о последствиях.
Бывает, что в такие ситуации попадают не только молодые девушки, но и очень взрослые и опытные женщины. Жила она одна уже много лет и вдруг встретила «принца». Влюбилась, ушла в эти отношения с головой, не думая ни о чем. Потом суженый исчез и оставил букет. Не цветов. И приходит осознание: «Какая же я была дура, я же уже не маленькая девочка. О чем я думала».
«Всё оставляю в кабинете, когда ухожу домой»
— Как стать венерологом?
— Учиться сначала на «лечебное дело», потом в ординатуре по дерматовенерологии. В сумме это восемь лет в медицинском вузе.
— С какими стереотипами о вашей профессии вы сталкивались?
— Многих удивляет сочетание профессий дерматолога и венеролога. В сериалах мою работу, конечно, показывают более комично, чем есть на самом деле. Например, персонаж сериала «Интерны» доктор Купитман. Это преувеличение, чтобы было интереснее смотреть. Я никогда не сталкивалась с насмешками или пренебрежением. Наоборот — люди уважают. Но некоторые почему-то думают, что я после приема пойду всем всё рассказывать. Кто кого заразил, как, при каких обстоятельствах. Особенно я это чувствовала, когда жила в маленьком городе, где все друг друга знают. Но так ведь нельзя — есть врачебная тайна. Об этом почему-то никто не задумывается. За ее нарушение предусмотрена серьезная ответственность. Есть и профессиональная этика. Поэтому я всё оставляю в кабинете, когда ухожу домой.