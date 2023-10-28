«Муж умер, сифилис остался». Откровенное интервью с венерологом, который лечит «болезни влюбленных»

— А что вы можете сказать о сифилисе?

— К сожалению, заболеваемость им растет. Последний пик заболеваемости приходился на конец 90-х . Тогда это почти приняло масштабы эпидемии. Причина была в резко возросшей доступности секса и секс-услуг. Случаи регистрировались ежедневно! Сейчас, конечно, даже в кожно-венерологических диспансерах не выявляют сифилис каждый день. Но тенденция к росту серьезная.

— В чем может быть причина?

— Я думаю, что причина в большом потоке мигрантов. В нашей системе здравоохранения выстроена четкая система по выявлению и профилактике распространения этого заболевания. Пациенты отслеживаются, годами ведутся. В странах ближнего зарубежья, откуда к нам приезжают мигранты, такой системы нет. У многих людей там сифилис имеет хроническую форму. Моя самая пожилая пациентка была как раз из Узбекистана. У нее была запущенная, хроническая форма сифилиса. Муж давно умер, половую жизнь после его смерти она не вела по религиозным соображениям. Получается, что заражение произошло еще в браке. Но когда — уже не выяснить. Это могло быть десятки лет назад. Так и вышло, что муж умер, а сифилис остался.