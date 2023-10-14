Каким должно быть нижнее давление и когда пора идти к врачу

Мария Беневская — доцент кафедры госпитальной терапии им. академика П. Е. Лукомского лечебного факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова, к. м. н., врач-кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики.



Нижнее число показывает давление в артериях в момент расслабления сердечной мышцы, оно отражает тонус периферических сосудов.



Каким должно быть нижнее давление

Как уже говорилось ранее, это число нужно рассматривать только в контексте верхнего давления.



— Идеальная разница между ними — в пределах 40–50 мм ртутного столба. То есть, например, 120 на 80, 100 на 60, 110 на 70. Когда пациент видит отклонения нижнего давления, допустим, оно очень низкое (40, 50, 30), то это повод обратиться к врачу, потому что это может свидетельствовать о какой-то патологии, чаще всего кардиологической, — говорит кардиолог Наталья Гуляева.

