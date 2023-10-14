Каким должно быть нижнее давление и когда пора идти к врачу

Врачи всегда советуют обращать внимание на свое давление, и в случаях, если оно выше или ниже нормы, обращаться к ним. А чем на самом деле грозит повышенное или пониженное давление? Чем отличается нижний показатель от верхнего и как выяснить, в норме он или нет? Разобрались в этих вопросах вместе с кардиологами.
Зачем нужны два показателя давления
Артериальное (кровяное) давление — это давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов. При его измерении определяют два вида: при каждом ударе сердца кровяное давление колеблется между наибольшим (систолическим) и наименьшим (диастолическим). В разговорной речи их называют верхним и нижним.
Разделение давления больше нужно докторам, чем пациентам. Но и врачи не отделяют их друг от друга, так что запоминать или оценивать отдельно цифры нижнего давления не надо — они связаны с цифрами верхнего.
— Верхнее число — систолическое артериальное давление — показывает давление в артериях в момент, когда сердце сжимается и выталкивает кровь в артерии, оно зависит от силы сокращения сердца, сопротивления, которое оказывают стенки кровеносных сосудов, и числа сердечных сокращений в единицу времени, — объясняет врач-кардиолог Мария Беневская. — Поэтому в целом можно говорить о том, что этот показатель отражает именно работу сердца, хотя, безусловно, в этом процессе принимают участие и другие факторы.
Мария Беневская — доцент кафедры госпитальной терапии им. академика П. Е. Лукомского лечебного факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова, к. м. н., врач-кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики.
Нижнее число показывает давление в артериях в момент расслабления сердечной мышцы, оно отражает тонус периферических сосудов.
Каким должно быть нижнее давление
Как уже говорилось ранее, это число нужно рассматривать только в контексте верхнего давления.
— Идеальная разница между ними — в пределах 40–50 мм ртутного столба. То есть, например, 120 на 80, 100 на 60, 110 на 70. Когда пациент видит отклонения нижнего давления, допустим, оно очень низкое (40, 50, 30), то это повод обратиться к врачу, потому что это может свидетельствовать о какой-то патологии, чаще всего кардиологической, — говорит кардиолог Наталья Гуляева.
Наталья Гуляева — кардиолог, кандидат медицинских наук.
— В норме у здорового человека артериальное давление поднимается во время физической нагрузки, но после этого постепенно снижается. Во всех остальных случаях отклонение от нормальных значений указывает на различные нарушения в работе организма: проблемы с сердцем, сосудами или почками, — отметил врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный. — Согласно последним международным рекомендациям, которые были обновлены летом этого года, оптимальным считается верхнее давление в диапазоне 120–129, нижнее — 70–79. Такой же показатель актуален для подростков старше 14 лет (для детей младшего возраста значения ниже). Более высокие цифры допустимы для пожилых и тех, чей организм ослаблен болезнью.
Высокое нижнее давление говорит о том, что тонус сосудов повышен, а это несет угрозу сердечно-сосудистых осложнений, таких как инсульт. По словам Натальи Гуляевой, низкое нижнее давление может быть не только в случае кардиологической патологии, но и у человека истощенного — голодом, болезнью (например, при онкологической патологии или тяжелых заболеваниях ЖКТ), обезвоживанием. Это может быть обусловлено и индивидуальными особенностями организма, но лучше в любом случае обратиться к врачу, чтобы не пропустить заболевание.
— Увеличение разницы может быть следствием остеохондроза шейного отдела позвоночника, отягощенного нарушением питания головного мозга (чаще всего вертебробазилярная недостаточность). Заболевания опорно-двигательного аппарата приводят к ослаблению церебрального кровотока. Отсюда проблемы с верхним и нижним давлением в целом, — говорит Мария Беневская.
Часто низкие цифры диастолического давления могут свидетельствовать о поражении клапанов сердца, особенно у пожилых пациентов. К поражению клапанов сердца могут приводить пороки (аортальный стеноз с недостаточностью аортального клапана) и воспалительные заболевания сердца (эндокардит), а также инфаркт миокарда.
Маленькая разница может говорить о наличии атеросклероза аорты (отложение холестерина в самом крупном сосуде), поражении сосудов почек, аневризме аорты (патологическое расширение отдельного участка аорты с возможностью разрыва или расслоения стенок из-за чрезмерной нагрузки), анемии (снижение уровня гемоглобина в крови) и многих других состояниях.
И это далеко не весь спектр патологий, который оказывает влияние на этот параметр, так что изменение показателя может быть звоночком для того, чтобы обратить внимание на свое здоровье.
Как определить давление без тонометра
Понять, что с давлением есть проблемы, порой можно и без тонометра — для этого достаточно оценить свое самочувствие. По словам Дениса Банного, высокое давление (гипертонию) можно заподозрить по головной боли, головокружению, мельтешению мушек перед глазами. Люди со сниженным давлением (гипотонией) чувствуют себя вялыми, уставшими, у них также может болеть и кружиться голова.
— Не нужно также забывать, что высокое или низкое давление внешне может себя никак не проявлять. Именно отсутствие симптомов многих заставляет думать, что при высоком давлении они хорошо себя чувствуют и угрозы здоровью нет. Это опасное заблуждение! — отметил врач.
Определить высокое давление можно даже по внешним признакам. Врач-терапевт клиники «ВитаМедика» Иван Скороходов отмечал, что наиболее частым симптомом у людей с высоким давлением становится головная боль. А внешне отличить такого человека можно по цвету лица.
— У людей с высоким давлением может быть красное лицо — им часто говорят об этом, кто-то может заметить это и сам, — говорит Скороходов. — Конечно, не всегда красное лицо — это признак повышенного давления, это может быть и особенность человека. Но как минимум взять аппарат и померить давление — это стоит сделать.
Вместе с покраснением кожи может появляться ощущение жара. Похожий эффект можно наблюдать у человека в состоянии алкогольного опьянения, когда под воздействием алкоголя сосуды расширяются и кровоток усиливается.
— Кроме того, при повышенном давлении нередко происходит задержка жидкости в организме, что приводит к отечности лица и конечностей, сопровождающейся легким покалыванием, — говорит врач-терапевт «ИНВИТРО-Приволжье» Татьяна Тарадеева. — Еще одним неприятным внешним признаком является повышенное потоотделение.
Как измерять давление правильно
Но, конечно, лучше всего ориентироваться не на самочувствие или внешность, а на объективные данные тонометра. Очень важно при измерении давления сделать это правильно. Некоторые ошибки, которые мы допускаем при этой процедуре, приводят к тому, что тонометр выдает ложные показатели. А ведь именно от того, что он покажет, будут зависеть дальнейшие действия.
Этих ошибок не так уж много. Самая распространенная — измерять давление на бегу, где-то между делами и событиями. Врачи советуют сделать небольшой перерыв перед измерением — от 10 до 30 минут, тогда показатели будут максимально близкими к правде.
Следующая распространенная ошибка — неправильное положение тела при измерении давления. Для самых точных измерений нужно удобно сесть, надеть манжету на левую руку чуть выше сгиба локтя — на одном уровне с сердцем. Надеваем манжету так, чтобы она не передавливала руку сильно, боль это вызывать не должно. Рука располагается на уровне сердца, в идеальном варианте можно положить на стол.
— Чтобы проследить, как меняются показатели в течение дня и недели, полезно вести дневник давления — записывать в нем дату и результаты утреннего и вечернего измерения. Выполнять процедуру желательно через 30–40 минут после еды. Дневник желательно взять с собой на прием к врачу, — посоветовал Денис Банный.
В аптеках часто можно встретить тонометры, манжета которых надевается на запястье, они компактнее и проще в использовании. Однако врачи говорят, что тонометры, манжета которых надевается над локтем, более показательны, и, если нужны точные данные, лучше использовать их.