Лишние траты: КСП нашла множество нарушений в колыванской больнице, где летом хотели увольняться сотрудники

Нарушения с укомплектованностью ЦРБ

В Колыванской ЦРБ не хватает персонала. Укомплектованность врачебного персонала — 56,2%, а среднего медицинского — 62,1%. В 2022 году четыре ФАПа были вообще без медицинских работников, все четыре амбулатории не были укомплектованы врачами. При этом численность людей, которые прикреплены к участкам, превышала норму в 1,6 раза.

В больнице частично нет специалистов и оборудования. Из-за этого жители Колыванского района не могут отдать на диспансеризацию детей, сдать кровь на анализ по нескольким направлениям, в том числе на ВИЧ, воспользоваться услугами КТ И МРТ. Есть сложности с исследованиями на ковид. В 2022 году Колыванская ЦРБ заключила 30 контрактов с частными клиниками для предоставления этих услуг. Общая сумма контрактов — 2 миллиона 637 тысяч рублей.