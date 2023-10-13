Лишние траты: КСП нашла множество нарушений в колыванской больнице, где летом хотели увольняться сотрудники

В Колыванской центральной больнице после проверки нашли множество нарушений за 2022 год. Проверка проводилась в этом году Контрольно-счетной палатой Новосибирской области. Ее результаты рассказала аудитор КСП Наталья Гюнтер накануне, 12 октября, на комитете заксобрания региона. ЦРБ начали изучать после жалоб сотрудников в начале августа 2023 года.
Состав больницы
Колыванская ЦРБ обслуживает больше 23 тысяч жителей региона. В ее состав входят 120 коек, поликлиника на 380 посещений в смену, 4 дневных стационара на 32 койко-места, одна участковая больница, четыре лаборатории, 19 ФАПов и один фельдшерский здравпункт. Также при колыванской больнице организованы домовые хозяйства, которые оказывают первую помощь, в 21 населенном пункте.
В 2022 году ликвидировали три ФАПа. Один из них из-за аварийного состояния, а два из-за того, что недостаточно жителей.
Нарушения с укомплектованностью ЦРБ
В Колыванской ЦРБ не хватает персонала. Укомплектованность врачебного персонала — 56,2%, а среднего медицинского — 62,1%. В 2022 году четыре ФАПа были вообще без медицинских работников, все четыре амбулатории не были укомплектованы врачами. При этом численность людей, которые прикреплены к участкам, превышала норму в 1,6 раза.
В больнице частично нет специалистов и оборудования. Из-за этого жители Колыванского района не могут отдать на диспансеризацию детей, сдать кровь на анализ по нескольким направлениям, в том числе на ВИЧ, воспользоваться услугами КТ И МРТ. Есть сложности с исследованиями на ковид. В 2022 году Колыванская ЦРБ заключила 30 контрактов с частными клиниками для предоставления этих услуг. Общая сумма контрактов — 2 миллиона 637 тысяч рублей.
Нарушения с уровнем зарплат
В ЦРБ достигли уровень зарплаты, который установил президент России. Но при этом предельный уровень соотношения зарплаты руководителя и работника превышен в 4,8 раза. Как уточнили в КСП, начальник получал на 56 тысяч 800 рублей выше предела.
Излишними КСП посчитала трату на зарплату руководителя, которому выплачивали надбавку за работу со сведениями, составляющими гостайну. Общая сумма начисления — 75,4 тысячи. А, например, работники, которые занимались медицинским освидетельствованием и осмотром людей при постановке на воинский учет, не получили свои деньги.
— Учреждением допускалось несвоевременное начисление зарплаты, а также отсутствие начислений стимулирующих выплат отдельным работникам, установленные приказами главврача, — подчеркнула Наталья Гюнтер.
Проблемы с выполнением госзаказа
Из-за того, что в больнице мало врачей и в 2022 году приостановил работу терапевтический комплекс ЦРБ, не выполнили госзаказ. Плановые показатели по объему обращений закрыты на 70%, по объему посещения неотложной помощи — на 88,2%, по количеству вызовов скорой помощи — на 72,8%, по госпитализации — на 84,5%. Колыванская ЦРБ не выполнила госзаказ, поэтому в бюджет должны вернуться 285 тысяч рублей.
Также при проверке КСП установила, что деньги выделяются не на то, на что были нацелены. Например, за счет денег на выполнение госзадания были куплены два водонагревателя. Однако их поставили в помещения, которые в исполнении госзадания не участвуют. Или за счет средств, которые выделены на ОМС, закупалась бутилированная вода. При этом ее наличие предусмотрено Минздравом и покупать нужно за счет средств областного бюджета.
Также сотрудники ЦРБ вовремя не списали транспортное средство, из-за чего пришлось выплачивать налоги. Больница заплатила 738 тысяч рублей по оплате штрафов и пени. В больнице КСП не досчиталась двух видеокамер.
В ЦРБ был нарушен закон 44-ФЗ о госзакупках. Сотрудники больницы не применяли меры к тем, кто нарушал договоры, и сами вовремя не выплачивали средства. В итоге прокуратура поставила на контроль выполнение госзакупок.
Последствия проверки
По итогам проверки КСП направила предупреждения. Нарушения устраняются. Согласно ответам, до 1 декабря 2023 года будут внесены изменения в трудовые договоры. К ответственности привлечены главный бухгалтер и начальник учреждения.
У ЦРБ были найдены нарушения при составлении трудовых договоров, ведении документов, работе с наличкой. По большинству КСП составила протоколы, но в возбуждении административного дела были составлены отказы, так как истек срок давности.
Летом после жалоб сотрудников в больницу выезжали и представители областного Минздрава. Работники были недовольны низкими зарплатами.
— В связи с обращением сотрудников Колыванской ЦРБ в рамках имеющихся полномочий специалисты Минздрава Новосибирский области в июле 2023 года провели выездную внеплановую проверку, по ее результатам руководству больницы направлено требование об устранении выявленных нарушений, — комментировали тогда в пресс-службе ведомства.
В начале января 2023 года Контрольно-счетная палата Новосибирской области заявила об отставании сроков строительства четвертого моста через Обь. В декабре объект был готов на 55,4%. Согласно плану, показатель к тому времени должен был составлять 78,7%.