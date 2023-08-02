Минздрав нашел нарушения в работе Колыванской больницы — оттуда собираются увольняться работники

Минздрав НСО выявил нарушения в работе Колыванской ЦРБ. Ранее водители скорой помощи заявили, что планируют массово уволиться из-за низких зарплат. Они также обратились в министерство, но безрезультатно.
Как сообщает «Прецедент» со ссылкой на одного из сотрудников больницы, водители также недовольны состоянием автомобилей и наличием дополнительной работы, которую не оплачивают. Корреспондент НГС обратился в Министерство здравоохранения области для комментария по этой ситуации.
— В связи с обращением сотрудников Колыванской ЦРБ, в рамках имеющихся полномочий, специалисты Минздрава Новосибирский области в июле 2023 года провели выездную внеплановую проверку, по ее результатам руководству больницы направлено требование об устранении выявленных нарушений, — сообщили НГС в пресс-службе Минздрава.
Ранее в Новосибирске в Клиническом центре охраны здоровья семьи и репродукции произошел конфликт между пациенткой и врачом-гинекологом. В итоге главврач вызвала охрану, нажав тревожную кнопку.