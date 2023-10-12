Остановите, я сойду: ученые рассказали, как продлить жизнь на 20 лет — простой способ «скрутить» свой биологический возраст

Оказывается, реальный возраст человека может отличаться от календарного. Для кого-то расчет станет хорошей новостью, а для кого-то не очень. По мнению врачей, истинный возраст — биологический. Из хороших новостей — именно его можно попробовать «скрутить». Редакция Городских порталов узнала, как это сделать, а также вспомнила формулы — они расскажут, сколько лет вам на самом деле.
Открытие ученых Великобритании, опубликованное в журнале Science Daily, доказывает увеличение длительности жизни человека благодаря регулярной быстрой ходьбе.
Исследователи из Университета Лестера изучили генетические данные
Сами по себе теломеры представляют основные биомаркеры старения организма. Их можно представить как «колпачки» на конце каждой хромосомы. Они содержат повторяющиеся последовательности некодирующей ДНК, защищающие хромосому от повреждений, подобно тому, как колпачок на конце шнурка предотвращает его распутывание. Каждый раз, когда клетка делится, эти теломеры становятся короче — до момента, когда они становятся настолько коротки, что клетка больше не может делиться. Этот процесс называется «репликативным или клеточным старением».
Оказалось, что быстрая ходьба увеличивает теломеры. При этом совсем не важно, имеется ли другая физическая активность в жизни человека.
Хотя взаимосвязь между длиной теломер и болезнями до конца не изучена, считается, что накопление стареющих клеток способствует появлению ряда симптомов, таких как слабость и возрастные заболевания.
Также исследователи обнаружили, что мышечная слабость тоже связана с ускоренным биологическим возрастом. В частности, согласно результатам эксперимента, чем слабее сила захвата, тем старше ваш биологический возраст.
Исследователи из Мичиганского медицинского университета смоделировали взаимосвязь между биологическим возрастом и силой хвата 1274 взрослых людей среднего и старшего возраста, используя три «часа ускорения старения», основанные на метилировании ДНК — процессе, который обеспечивает молекулярный биомаркер и оценку темпов старения. Первоначально часы были смоделированы на основе различных исследований, посвященных диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям, раку, инвалидности, болезни Альцгеймера, воспалениям и ранней смертности.
Результаты показывают, что как у пожилых мужчин, так и у женщин наблюдается связь между более низкой силой хвата и ускорением биологического возраста по часам метилирования ДНК. Так что берем в руки мячик для тренировки кистей — и вперед к долголетию.
А сколько вам на самом деле?
Календарный возраст не всегда в полной мере отражает критерии состояния здоровья человека. По мнению врачей, истинный возраст — биологический.
Российские ученые Александр Горелкин и Борис Пинхасов предложили метод, позволяющий определить не только биологический возраст, но и скорость старения. О нем подробно написано в книге Инессы Трубецковой и Наталии Найденской «Код внешности».
Чтобы узнать, каков ваш биологический возраст, попробуйте посчитать его по этой формуле. Сначала вычисляется коэффициент скорости старения, а затем на его основе — биологический возраст.
Для этого нужно определить и записать следующие величины:
- календарный возраст (КВ) человека в годах (точность не менее 0,1 года,
т. е.месяцы после дня рождения тоже прибавляете);
- рост (Р) в метрах, измеряется ростомером (точностью не менее
0,005 м);
- окружность талии (ОТ) в см, измеряется мягкой сантиметровой лентой (точность не менее
0,5 см);
- окружность бедер (ОБ) в см, измеряется также лентой (точность не менее
0,5 см);
- вес (В) в кг.
Коэффициент скорости старения
На основании полученных данных сначала определяется коэффициент скорости старения (КСС) для женщин и мужчин отдельно по следующим формулам.
Для женщин: КССж = (ОТ × B) : (ОБ × Р2 × (14,7 + 0,26 × РЛ + 0,01 × РЛ)).
Для мужчин: КССм = (ОТ × B) : (ОБ × Р2 × (17,2 + 0,31 × РЛ + 0,0012 + РЛ)).
Где РЛ — разница лет между календарным возрастом (КВ) и возрастом оптимальной физической формы (для женщин он наступает в 18 лет, для мужчин — в 21 год).
Как расшифровать полученные данные КСС (коэффициента скорости старения):
- от 0,95 до 1,05 включительно — скорость старения соответствует норме;
- менее 0,95 — замедленное старение;
- более 1,05 — ускоренное старение.
Конкретный пример расчета приводим далее в материале.
Формула расчета биологического возраста
Биологический возраст человека (БВ) определяют по формулам:
для женщин: БВж = КСС × РЛ + 18;
для мужчин: БВм = КСС × РЛ + 21,
где КСС — реальный коэффициент скорости старения (формулу мы приводили выше), РЛ — разница лет между календарным возрастом (КВ) и возрастом оптимальной физической формы (для женщин он наступает в 18 лет, для мужчин — в 21 год), вычисляется по формуле:
для женщин: РЛж = КВ − 18;
для мужчин: РЛм = КВ − 21.
Пример: считаем биологический возраст
Давайте для примера рассчитаем биологический возраст 20-летней девушки с заданными параметрами. Сначала считаем коэффициент скорости старения. Вспомним формулу коэффициента скорости старения для женщин: КССж = (ОТ × B) : (ОБ × Р2 × (14,7 + 0,26 × РЛ + 0,01 × РЛ)).
Шаг 1. Считаем то, что до деления.
60 (обхват талии) × 48 (вес) = 2880.
Шаг 2. Считаем то, что в малых скобках.
Сначала вычисляем РЛ — разницу лет между календарным возрастом и возрастом онтогенетической (физиологической) нормы для женщин. 20 (реальный возраст) — 18 (постоянное число для женщин) = 2 (РЛ).
0,26 × 2 (РЛ) = 0,52,
затем 0,01 × 2 (РЛ) = 0,02,
итого: 14,7 + 0,52 + 0,02 = 15,24.
Шаг 3. Считаем то, что в больших скобках.
92 (обхват бедер) × 2,96 (рост в метрах в квадрате. У нашей девушки —
Шаг 4. Почти всё! Считаем коэффициент скорости старения (КСС).
2888 (результат
Шаг 5. Считаем свой биологический возраст.
0,69 (КСС) × 2 (РЛ) + 18 = 19,38.
По биологическому возрасту наша девушка моложе, чем есть на самом деле. Вооружаемся калькуляторами и вычисляем свои реальные цифры.
Что еще почитать
- Перестаньте откармливать печень: диетолог назвал 10 правил антижирового питания;
- психолог назвала 6 тревожных признаков, что вы деградируете как личность;
- опасные гормоны: почему у женщин растет живот и не желает уходить? 5 ответов врача на важные вопросы.