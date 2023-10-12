Остановите, я сойду: ученые рассказали, как продлить жизнь на 20 лет — простой способ «скрутить» свой биологический возраст

Открытие ученых Великобритании, опубликованное в журнале Science Daily, доказывает увеличение длительности жизни человека благодаря регулярной быстрой ходьбе.

Исследователи из Университета Лестера изучили генетические данные 405 981 участника среднего возраста. Во время эксперимента ученые использовали данные теломер добровольцев. Они прикрепили к участникам специальные устройства, которые реагируют на ходьбу.

Сами по себе теломеры представляют основные биомаркеры старения организма. Их можно представить как «колпачки» на конце каждой хромосомы. Они содержат повторяющиеся последовательности некодирующей ДНК, защищающие хромосому от повреждений, подобно тому, как колпачок на конце шнурка предотвращает его распутывание. Каждый раз, когда клетка делится, эти теломеры становятся короче — до момента, когда они становятся настолько коротки, что клетка больше не может делиться. Этот процесс называется «репликативным или клеточным старением».