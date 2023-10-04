freedom
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 4/10
usd 99.27
eur 104.06
Тема дняПробка собралась перед «Золотой Нивой»
Все новости
Все новости

Всплеск заболеваемости ОРВИ наблюдается в Новосибирске — чаще всех заражаются школьники

Об этом заявили в региональном управлении Роспотребнадзора

2 278

За последнюю неделю сентября в России заболеваемость COVID-19 выросла на 22,3%

Поделиться

В Новосибирской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ. При этом гриппом жители региона почти не болеют, сообщил Роспотребнадзор.

— В Новосибирской области регистрируется сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, преимущественно среди детей школьного возраста и взрослых. Заболевших гриппом за неделю с 25 сентября по 1 октября 2023 года не зарегистрировано, — сообщается на сайте сибирского управления Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что за весь сентябрь в Новосибирской области никто не заболел гриппом. При этом вакцинироваться сибиряки стали намного охотней, чем раньше. Тем временем заболеваемость корью в России выросла в десятки раз за последний год

По теме

Грипп и ОРВИЗаболеваемость ОРВИОРВИ
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter