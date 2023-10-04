Всплеск заболеваемости ОРВИ наблюдается в Новосибирске — чаще всех заражаются школьники

В Новосибирской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ. При этом гриппом жители региона почти не болеют, сообщил Роспотребнадзор.
— В Новосибирской области регистрируется сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, преимущественно среди детей школьного возраста и взрослых. Заболевших гриппом за неделю с 25 сентября по 1 октября 2023 года не зарегистрировано, — сообщается на сайте сибирского управления Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что за весь сентябрь в Новосибирской области никто не заболел гриппом. При этом вакцинироваться сибиряки стали намного охотней, чем раньше. Тем временем заболеваемость корью в России выросла в десятки раз за последний год