Заболеваемость корью в России выросла в десятки раз: как защититься от болезни, от которой нет лекарств

Всего за год заболеваемость корью в России выросла в десятки раз, и это только по официальным данным Роспотребнадзора. Вспышки заболевания происходят в разных регионах: в январе четверо больных приехали с корью из Новосибирской области, в мае из-за эпидемии в московском университете студентов отправили на удаленку. Летом Роспотребнадзор заявил о 74 заболевших в Челябинской области, а в Нижегородской области из-за непривитого ребенка заболели почти 100 человек. Разбираемся, почему люди всё еще продолжают болеть корью, несмотря на то, что 60 лет назад уже была готова вакцина от этой болезни.
Статистика заболеваемости бьет рекорды
Год еще не закончился, а заболеваемость корью уже бьет рекорды. Для сравнения, в одном только январе в России корью заболел 161 человек — это больше, чем за весь прошлый год, когда заболевание выявили у 114 человек. Но это не значит, что проблема появилась недавно: по словам иммунолога Николая Крючкова, рост числа заболевших корью начался в России еще в 2018 году.
— Началось это ни в этом году. Обострение произошло в доковидное время: в 2018–2019 годах. Уже тогда был многократный рост заболеваемости кори по сравнению с ранними годами, — заявил Николай Крючков.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент Медицинского университета имени И. М. Сеченова.
По мнению иммунолога, противоковидные ограничения в 2020 году помогли исправить ситуацию, и заболеваемость корью свелась к минимуму, как и другими болезнями, передающимися воздушно-капельным путем, таких как краснуха, менингит и т.д. Однако после того, как ограничения сняли, случаи заражения корью вновь участились.
— В 2022 году начался заметный рост заболеваемости корью. Осенью прошлого года, в период обострения, уже фиксировались вспышки, а в этом году их становится всё больше, а сами вспышки становятся всё масштабнее. А ведь есть еще единичные случаи, которых тоже много. Можно сказать, что произошел откат к 2018–2019 годам, когда были рекордные случаи заражения корью, — заключает Николай Крючков.
Согласно статистике Росстата, в 2019 году, худшем для России по заболеваемости корью, в стране было зарегистрировано 4500 случаев заражения. И теперь мы вновь можем вернуться к допандемийным показателям.
— Уровень коллективного иммунитета обеспечивается уровнем вакцинации, — считает Николай Крючков, — но еще до коронавирусных лет у нас была очень сильная просадка: проводилась недостаточная вакцинация подростков и взрослых.
Заболеваемость корью будет расти
Иммунолог утверждает, что в Минздраве понимают необходимость вакцинации и уже проводят подчищающую вакцинацию, как это было в 2019 году. Но специалист уверен, что этого недостаточно.
Подчищающая иммунизация от кори — это вакцинация непривитых и не переболевших корью ранее, а также привитых однократно детей и взрослых.
— Заболеваемость будет расти и в этом году, и в следующем. Подчищающей вакцинации недостаточно — либо она уже проведена и числа привитых не хватает, либо заявленное количество привитых человек не соответствует действительности, — заявил Николай Крючков, — если резко не увеличить охват вакцинации, то мы будем наблюдать лишь рост заболеваемости.
Мнения о том, что для борьбы с корью необходим рост вакцинации населения, также придерживается врач-педиатр Алия Тугеева.
— Как мы знаем, единственный способ защититься от кори — это вакцинация. Кто не следит за вакцинацией, тот подвержен риску заражения. Вспышки очень быстро распространяются, так как в России очень много непривитых от кори, — считает Алия Тугеева.
Алия Тугеева — заведующий отделением неотложной помощи детям, врач-педиатр, врач — анестезиолог-реаниматолог.
Еще одна причина распространения кори — миграция из других стран, жители которых пренебрегают вакцинацией, считает Алия Тугеева. В то же время Николай Крючков настаивает, что вспышки происходят не из-за мигрантов.
— Тут надо понимать, что люди из соседних стран не завозят инфекцию, они просто более восприимчивы к болезни. И если инфекция попадает в такой коллектив, то все сразу заражаются, а если бы они были вакцинированы, иммунитет бы болезнь подавил, — объяснил Николай Крючков.
Еще один фактор, из-за которого в эпицентрах заражения часто оказываются мигранты, — вахтовый метод работы, при котором они живут большими коллективами в маленьких, не приспособленных для этого помещениях, где вирусу особенно просто распространиться.
— Главный фактор роста заболеваемости в том, что российская популяция не защищена иммунитетом, — заключил Николай Крючков.
Возникает закономерный вопрос — почему люди отказываются от прививок, несмотря на рост заболеваемости? По мнению иммунолога, отказы происходят из-за того, что люди не видят последствий болезни.
Какие последствия бывают у кори
Врач-инфекционист Андрей Поздняков напоминает, что если для детей корь может оказаться просто неприятным заболеванием, то взрослые переносят ее тяжелее.
— Самые частые последствия: вторичные бактериальные осложнения, начиная от синуситов до пневмоний, и более редкие — коревой энцефалит и подострый склерозирующий панэнцефалит — достаточно грозное последствие кори, характеризующееся прогрессирующим гемолизирующим расстройством и процессами, которые ведут к нарушениям нервной деятельности и летальному исходу, — говорит Андрей Поздняков. — И даже корь без таких осложнений протекает очень тяжело: высокая температура, выраженная интоксикация. Кроме того, после кори очень сильно снижается иммунная защита от любых заболеваний, даже от которых был вакцинирован или которыми недавно переболел.
Андрей Поздняков, врач-инфекционист, к. м. н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь».
По словам врачей, об этих и других последствиях люди успешно забыли, потому что никто давно не болел.
— Никто не видит последствий кори. Так как в нулевых годах всё было благополучно, то люди забыли, что последствия могут быть летальными. Люди перестали ее бояться, — уверен Николай Крючков.
Как защититься от болезни, от которой нет лекарств
Раз никто давно не видел последствий кори, то в общественном сознании она стала безопасной. Как следствие, по словам Николая Крючкова, «последние 10 лет растет число тех, кто отказывается от прививки, зачастую это вакцинодиссиденты среди родителей».
— Если мы резко не увеличим охват и не повысим уровень коллективного иммунитета до 95%, то последствия будут серьезными, — уверяет Николай Крючков, — даже если 10% населения откажутся, это сделает коллективный иммунитет малоэффективным.
Андрей Поздняков называет более высокие цифры: по его мнению, корь будет находиться в популяции, пока уровень вакцинации не достигнет 97%.
У человечества есть примеры побежденных вакцинами болезней. Так, Алия Тугеева привела в пример натуральную оспу, от которой получилось избавиться благодаря массовой вакцинации.
— Избавиться от вспышек кори мы можем только вакциной. Когда-то давно, около 40 лет назад, все мы получали прививку от натуральной оспы. Там на плече, где рубец от вакцины БЦЖ, у некоторых людей старше 40 лет есть еще одна прививка от оспы, — отмечает Алия Тугеева, — сейчас же от натуральной оспы прививку не делают, потому что болезнь уже побеждена. Если все будут делать прививку и против кори, то в будущем и ее удастся победить.