Заболеваемость корью в России выросла в десятки раз: как защититься от болезни, от которой нет лекарств

Статистика заболеваемости бьет рекорды

Год еще не закончился, а заболеваемость корью уже бьет рекорды. Для сравнения, в одном только январе в России корью заболел 161 человек — это больше, чем за весь прошлый год, когда заболевание выявили у 114 человек. Но это не значит, что проблема появилась недавно: по словам иммунолога Николая Крючкова, рост числа заболевших корью начался в России еще в 2018 году.



— Началось это ни в этом году. Обострение произошло в доковидное время: в 2018–2019 годах. Уже тогда был многократный рост заболеваемости кори по сравнению с ранними годами, — заявил Николай Крючков.

