4 человека вернулись на Алтай из Новосибирской области и заболели корью

Главный внештатный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова заявила, что 4 местных жителя, болеющие корью, приехали из Новосибирской области. Об этом она сообщила в интервью «Московскому комсомольцу» в Барнауле.
Как пишет издание, Ирина Переладова отметила, что возраст заболевших — 21 год, 22, 24 и 28 лет. Все они приехали из Новосибирской области, где заболевание корью началось еще в сентябре.
Сейчас, по информации эпидемиолога, в Алтайском крае круг контактных лиц с зараженными корью составил более 400 человек, а последнюю вспышку фиксировали в 2015 году.
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