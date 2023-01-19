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Вспышка кори в НовосибирскеПодробности

4 человека вернулись на Алтай из Новосибирской области и заболели корью

Об этом сообщила главный внештатный эпидемиолог Алтайского края

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Специалисты считают, что причина распространения кори в том числе связана с недостаточной вакцинацией

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Главный внештатный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова заявила, что 4 местных жителя, болеющие корью, приехали из Новосибирской области. Об этом она сообщила в интервью «Московскому комсомольцу» в Барнауле.

Как пишет издание, Ирина Переладова отметила, что возраст заболевших — 21 год, 22, 24 и 28 лет. Все они приехали из Новосибирской области, где заболевание корью началось еще в сентябре.

Сейчас, по информации эпидемиолога, в Алтайском крае круг контактных лиц с зараженными корью составил более 400 человек, а последнюю вспышку фиксировали в 2015 году.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске следователи начали проверку из-за вспышки кори в Новосибирске — по их информации, переносчиками заболевания могут быть мигранты из Средней Азии.

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ВспышкаКорьАлтайский край
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