Следователи начали проверку из-за вспышки кори в Новосибирске

В Новосибирске Следственный комитет начал доследственную проверку из-за вспышки кори. Ранее управление Роспотребнадзора по региону сообщило о том, что корью заболели 45 человек, из них 17 детей.
— По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организована доследственная проверка, в рамках которой следователи будут проверять и информацию о том, что переносчиками заболевания могут быть мигранты из Средней Азии, — пояснили в пресс-службе СУ СКР по НСО.
Следователи дадут юридическую оценку действиям сотрудников органов миграционного контроля на предмет халатности. По результатам проверки примут процессуальное решение.
Ранее руководитель регионального управления Роспотребнадзора рассказала о симптомах и профилактике кори.