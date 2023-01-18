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Тема дняСледователи начали проверку из-за вспышки кори
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Следователи начали проверку из-за вспышки кори в Новосибирске

По данным СК, переносчиками заболевания могут быть мигранты из Средней Азии

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Корью заболели 45 человек, из них 17 детей

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В Новосибирске Следственный комитет начал доследственную проверку из-за вспышки кори. Ранее управление Роспотребнадзора по региону сообщило о том, что корью заболели 45 человек, из них 17 детей.

— По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организована доследственная проверка, в рамках которой следователи будут проверять и информацию о том, что переносчиками заболевания могут быть мигранты из Средней Азии, — пояснили в пресс-службе СУ СКР по НСО.

Следователи дадут юридическую оценку действиям сотрудников органов миграционного контроля на предмет халатности. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее руководитель регионального управления Роспотребнадзора рассказала о симптомах и профилактике кори.

НовосибирскСККорь
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