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Школы уходят на дистант из-за гриппа и ОРВИ. Когда всех закроют на карантин?

Заболеваемость растет с каждым днем

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Некоторые школы и классы уже перешли на дистант

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За прошлую неделю в России зарегистрировали более 1,2 миллиона случаев гриппа и ОРВИ, причем заболеваемость растет во всех возрастных группах. Роспотребнадзор также сообщает, что за неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 22,3 процента. Глава ведомства Анна Попова ранее заявляла, что оснований введения ограничений на федеральном уровне нет, но с середины сентября несколько регионов сообщили, что некоторые школы и классы перешли на дистант из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Тем временем в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, в каких случаях классы или школы должны уходить на карантин. Это должно произойти в том случае, если гриппом, ОРВИ или COVID-19 заразились в общей сложности не менее 20 процентов детей.

— В период подъема заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) учебный процесс приостанавливается в случае отсутствия 20 процентов детей и более — по причине суммарной заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19, — приводят РИА Новости цитату из заявления ведомства.

На днях главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов сообщил, что уже в 35 городах эпидпороги по ОРВИ превышены на 20% и более. Как правило, ОРВИ воспринимается скорее досадной неприятностью, чем болезнью. Однако при неправильном лечении она может приводить к тяжелым последствиям и даже летальным исходам. Вместе с врачами мы разобрали главные ошибки, которые люди совершают при лечении.

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ОРВИГриппCOVID-19ШколыДистантЗаболеваемостьКарантинРоспотребнадзорАнна Попова
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