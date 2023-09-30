Лифтинг на крови: клиентка сети опасных косметических салонов стала жертвой их услуг, после которых пришло отдать за лечение 200 тысяч

Через две недели Наталья почувствовала страшную боль в руках. В клинике перестали отвечать на ее вопросы. Наталье пришлось обратиться за медицинской помощью и потратиться на дорогое лечение.



— Через две недели после процедуры началась сумасшедшая боль. Похожая на ту, что бывает, когда нерв у зуба воспаляется, но только это происходило на руках. До них нельзя было дотронуться. Я не могла нормально спать. Из-за этого даже начались галлюцинации. Сумасшедшая боль круглые сутки. В клинику писала об этом, но они уже никак не реагировали на мои сообщения, — рассказывает Наталья.

