Лифтинг на крови: клиентка сети опасных косметических салонов стала жертвой их услуг, после которых пришло отдать за лечение 200 тысяч

Год назад для 30-летней Натальи из Тюмени посещение косметической клиники Mysmaslifting закончилось дорогостоящим лечением из-за травмы нервов на обеих руках. После процедуры лифтинга она ощутила адскую боль, но косметологи отказались ей помогать. Пришлось обращаться к врачам и потратить на лечение около 200 тысяч. Женщина написала заявление в полицию. Оказалось, что за маленьким салоном, где обещали сделать ее красивой, стоит огромная сеть клиник, которая по всей стране проводит женщинам травмирующие процедуры. Подробности — в материале журналиста 72.RU.
Адская боль в руках
В августе 2022 года тюменка Наталья перед отпуском решила сходить на лифтинг. Нашла косметический салон под названием Mysmaslifting, который работает в офисном здании в центре города. Там ей предложили провести процедуру по крайне низкой цене — всего
Через
— Я сообщила в клинику об онемении пальцев. Мне сказали, что это нормально, предложили подождать. Затем начались неприятные ощущения в руках — словно тянут мои жилы. Снова обратилась в клинику. Они отправили к неврологу, заявив, что оплатят лечение, если оно потребуется, — рассказывает Наталья.
Через две недели Наталья почувствовала страшную боль в руках. В клинике перестали отвечать на ее вопросы. Наталье пришлось обратиться за медицинской помощью и потратиться на дорогое лечение.
— Через две недели после процедуры началась сумасшедшая боль. Похожая на ту, что бывает, когда нерв у зуба воспаляется, но только это происходило на руках. До них нельзя было дотронуться. Я не могла нормально спать. Из-за этого даже начались галлюцинации. Сумасшедшая боль круглые сутки. В клинику писала об этом, но они уже никак не реагировали на мои сообщения, — рассказывает Наталья.
В клинике Mysmaslifting в итоге ответили на ее претензии крайне странно:
— С вами свяжутся не когда вы хотите, а когда нам будет удобно вести с вами диалог. Такие реалии, к сожалению, в этом мире, — заявили в клинике.
Наталья написала заявление в полицию.
Что за семейная клиника
Наталья написала заявление на семейную клинику «Арника» — именно такое название было указано на сайте косметического салона Mysmaslifting как юрлицо. В ходе разбирательства возникла даже путаница, потому что у салона всюду разные названия, а еще у него 11 филиалов в городах России: Москве, Красноярске, Новосибирске, Казани, Краснодаре, Тюмени, Уфе, Омске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Cамаре.
В сентябре 2022 года Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. После жалобы тюменки Росздравнадзор начал проверку. И тут выяснилось, что тюменский салон Mysmaslifting никакого отношения к «Арнике» не имеет. Подозрительный салон указал на своем сайте данные реально существующей клиники в Красноярске.
— Установлено, что на официальной странице сайта Smaslove в контактах указано наименование ООО «Семейная клиника "Арника"» (Красноярск) и их лицензия. В социальной сети «ВКонтакте» в группе mysmaslifting.ru указано юридическое лицо ООО «Виталия» (Нижний Новгород), в том числе их лицензия. Предполагаем, что косметология Smaslove использует данные организации ООО «Семейная клиника "Арника"» в корыстных целях и фактически не имеет лицензии на осуществление медицинской деятельности, — заявили в Росздравнадзоре по Красноярскому краю.
На этом путаница не заканчивается. В социальных сетях клиника именует себя Smaslove. В группе указано, что она работает с лицензией, которой владеет ООО «Виталия». Эта фирма находится в Нижнем Новгороде. Журналисту 72.RU там заявили, что никакого отношения к подозрительной сети косметических салонов не имеют.
Похоже, владельцы сами запутались в том, кто они такие. В соцсетях Smaslove выдает себя за «Виталию», а на сайте указаны лицензия и данные «Семейной клиники "Арника"». Реального владельца всей сети можно узнать в графе «Политика конфиденциальности», которая есть на сайте. Так мы вышли на предпринимательницу Ирину Пантелееву из Новосибирска. Согласно данным «
В соцсетях Ирина Пантелеева еще год назад делилась бизнес-секретами, как во время пандемии открыла успешное дело.
— В настоящий момент мы — единственный и уникальный сетевой проект, направленный на сохранение молодости и фигуры посредством ультразвукового SMAS-лифтинга в России. Мы — это команда профессионалов, вдохновленных своим делом и клиентами, штат нашей компании насчитывает уже более 25 человек, — хвастается Ирина Пантелеева.
Журналистам бизнес-леди отказалась что-то комментировать.
— Вы же журналист, вот и выясняйте, — ответила Ирина Пантелеева на вопросы о проверке и деятельности организации.
Допросы косметологов
После заявления клиентки салона Натальи в полицию, по словам адвоката пострадавшей, силовики нагрянули в косметический салон в Тюмени. Работников увезли на допрос, а аппарат, который навредил женщине, начали изучать эксперты.
Выяснилось, что аппарат, с которым работала косметолог, не имеет маркировки и не зарегистрирован, а сертификат на него поддельный. Никто из специалистов клиники не проходил обучение работе на нём. Косметолог клиники официально трудоустроена как врач-педиатр в детском центре.
Следователи допросили еще одну сотрудницу клиники, которая заявила, что знала, что аппарат может представлять опасность для здоровья клиентов, поэтому выключала ультразвук и имитировала процедуру, не сообщая об этом клиенту. Следователям работница салона, по словам адвоката, также призналась, что все деньги за процедуры переводили Ирине Пантелеевой, которая знала о возможных последствиях для клиентов от таких процедур, но ее интересовала только прибыль.
— В разных субъектах России Пантелеева продолжает набирать сотрудников, предоставлять услуги на нелегальном аппарате, обманывать людей, а потом в интернете рассказывать о том, какая она успешная бизнес-леди. Сотрудница, проводившая процедуру лифтинга, работает в «Ребячьей республике». Всем пострадавшим от действий этой клиники надо обращаться с заявлением в полицию, — прокомментировал адвокат Натальи Артур Рузеев.
На данный момент в России работают 11 филиалов сети Mysmaslifting. Все, кроме Тюмени, продолжают свою деятельность после случая с Натальей. На 26 сентября 2023 года сайт Smaslove не работает. Ее группа mysmaslifting.ru продолжает зазывать клиентов. На звонки журналиста 72.RU отвечают, что прием клиентов ведется.
Разбирательство по уголовному делу еще ведется. Не исключено, что у силовиков могут возникнуть вопросы к остальным клиникам сети, работающим в 11 городах России, а также их владелице Ирине Пантелеевой.
Как выбрать косметическую клинику
Врач-дерматолог, косметолог Анастасия Ростовых подтверждает, что не только в Тюмени, но и по всей России работает множество фейковых косметических салонов с ненастоящими дерматологами и косметологами. Для допуска к аппарату и проведения процедуры лифтинга требуется не просто медицинское образование, а высшее.
— Но и тут есть нюансы. Так, например, педиатр и хирург не имеют права работать на аппарате. У специалиста должен быть сертификат косметолога, который можно получить только врачу-дерматовенерологу. Без этого разрешено только проводить чистку лица. К сожалению, косметических салонов, которые обманывают людей, очень много. И это подрывает доверие к настоящей косметологии. Клиника не может располагаться в одной комнатке в офисном здании, потому что ей не выдадут медицинскую лицензию. В России сертифицированы всего три типа аппаратов — Doublo, «Альтера» и «Ультраформер». На это клиентам тоже следует обращать внимание, потому что на рынке много имитирующих устройств, которые не всегда работают на ультразвуке. Последствия от работы аппаратов неизвестного происхождения могут быть серьезными. Например, на коже может образоваться рубцовая ткань, — рассказывает Ростовых.
Анастасия Ростовых также советует перед посещением салона или клиники внимательно изучить сайт, данные о лицензии клиники и информацию о врачах. Специалистов, имеющих доступ к специальным аппаратам, не так уж много. Также нельзя верить клиникам, предлагающим очень низкую цену за процедуру. Сама по себе процедура ультразвукового лифтинга относится к высокотехнологичным и поэтому не может стоить дешево. Поэтому на здоровье лучше не экономить.