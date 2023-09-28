Сезон простуд открыт: как распознать ОРВИ и как его правильно лечить — объясняют новосибирские врачи

Ситуация в регионе

В конце сентября в Новосибирской области зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ. За неделю с 18 по 24 сентября в регионе зарегистрировали 26 995 случаев. По словам заместителя министра здравоохранения Новосибирской области Елены Аксеновой, сейчас ситуация с заболеваемостью ОРВИ, ковидом и гриппом в регионе стабильная.



— Мы регистрируем в течение сентября небольшое увеличение обращений с группой респираторных заболеваний. Это связано с заболеваемостью детского населения, и идет небольшой рост у взрослого населения. Грипп в настоящее время на территории не зарегистрирован, есть единичные случаи коронавирусной инфекции, — рассказала Елена Аксенова на конференции 27 сентября в агентстве ТАСС.

