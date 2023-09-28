Сезон простуд открыт: как распознать ОРВИ и как его правильно лечить — объясняют новосибирские врачи

В Новосибирской области стали фиксировать рост заболеваемости ОРВИ. С простудой сталкивался каждый, но все равно многие, почувствовав недомогание, начинают искать в Интернете способы улучшить свое состояние. А кто-то хочет убедиться, что подцепил простуду, а не что-то посерьезней. НГС поговорил с новосибирскими врачами, чтобы напомнить о том, какие симптомы указывают на ОРВИ, как нужно лечиться и как себя уберечь.
Ситуация в регионе
В конце сентября в Новосибирской области зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ. За неделю с 18 по 24 сентября в регионе зарегистрировали 26 995 случаев. По словам заместителя министра здравоохранения Новосибирской области Елены Аксеновой, сейчас ситуация с заболеваемостью ОРВИ, ковидом и гриппом в регионе стабильная.
— Мы регистрируем в течение сентября небольшое увеличение обращений с группой респираторных заболеваний. Это связано с заболеваемостью детского населения, и идет небольшой рост у взрослого населения. Грипп в настоящее время на территории не зарегистрирован, есть единичные случаи коронавирусной инфекции, — рассказала Елена Аксенова на конференции 27 сентября в агентстве ТАСС.
Сейчас в регионе проходит вакцинация от гриппа, медики планируют привить 60% населения.
Что такое ОРВИ
Как объяснила НГС врач-терапевт «Клиники Пасман» Лариса Паруликова, острой респираторной вирусной инфекцией называют несколько вирусных заболеваний, которые проявляются повышением температуры, насморком, болью и першением в горле, непродуктивным кашлем. К симптомам также относятся ломящие боли в мышцах и суставах.
— Вирусов, которые вызывают респираторные инфекции, достаточно много, поэтому ОРВИ — это собирательное понятие, — объяснила Лариса Паруликова.
Врач-терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ольга Березовская добавила, что симптоматика зависит от того, какая именно инфекция попала в организм и какой у человека иммунитет. Обычно люди болеют около недели.
— Кто-то может один день потемпературить, и все пройдет, — говорит Ольга Березовская. — Все зависит от инфекции, которая вызвала симптомы, и от сопротивляемости организма. В среднем длится неделю.
По словам специалистов, от заболевшего можно заразиться ОРВИ за 1–2 дня до того, как у него появятся симптомы. Пациент может быть заразным около недели.
Лечение
Если человек обнаружил у себя симптомы ОРВИ, то ему стоит обратиться к врачу и не заниматься самолечением — прежде всего для того, чтобы избежать ухудшения состояния.
— У любого ОРВИ есть ряд системных осложнений еще на той стадии, когда вирус попадает в кровь. Это вирусные менингит, энцефалит, миокардит, тяжелая вирусная пневмония. Чем раньше поставлен диагноз, тем эффективнее будет лечение и меньше последствий, — говорит Лариса Паруликова.
Больным рекомендуют оставаться дома и соблюдать постельный режим. Для лечения используют жаропонижающие средства, антигистаминные и лекарства, которые снимают симптомы — насморк, кашель, першение в горле. Также врачи рекомендуют обильное питье и выписывают противовирусные препараты. Последние, как объяснила Ольга Березовская, включены в клинические рекомендации.
— В зарубежных странах нет такой приверженности этим препаратам, а в нашей стране они входят в инструкции, поэтому мы их назначаем. Проводились исследования, они не такие большие, но тем не менее, на каком-то проценте они дают сокращение случаев ОРВИ. Поэтому в клинические рекомендации они включены, — заметила врач.
Профилактика
Средств, которые на 100% защитят от ОРВИ, не существует. Врачи рекомендуют следить за общим состоянием здоровья и укреплять иммунитет.
Наибольшую заболеваемость ОРВИ фиксируют осенью и весной. Лариса Паруликова рекомендует людям старшей возрастной группы с тяжелыми хроническими заболеваниями в эпидемиологически сложный период избегать мест большого скопления людей и минимизировать контакты.
— А людям более молодым, с физическим резервом, нужно вести здоровый образ жизни, закаляться, заниматься спортом. Универсального препарата, который мог бы улучшить иммунитет и гарантировать отсутствие рисков заражения, нет, — добавила врач.
Терапевт Ольга Березовская советует следить за тем, чтобы у вас не было дефицита основных витаминов, особенно витамина D — в нашем регионе его недостаток встречается достаточно часто. Также стоит контролировать уровень железа в организме.
— Что касается ношения масок, в первую очередь их положено носить тем, кто болеет. К сожалению, пациенты не соблюдают этот режим. Но все равно можно носить маску, потому что она снижает вероятность заражения, — уточнила специалист.
По словам Ларисы Паруликовой, если человек болеет ОРВИ чаще двух раз в год, это может говорить о недостатке его иммунитета, и на это стоит обратить внимание.
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