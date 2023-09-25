В новосибирских больницах ввели масочный режим — решение приняли из-за ОРВИ

В новосибирских медицинских учреждениях ввели масочный режим. Такое решение приняли из-за сезонного роста заболеваемостью ОРВИ.
25 сентября во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области стало известно, что за неделю в регионе зарегистрировали 26 995 случаев ОРВИ. Случаи гриппа не зарегистрированы.
Губернатор Андрей Травников спросил у министра здравоохранения Константина Хальзова, рекомендовал ли Роспотребнадзор ввести масочный режим из-за заболеваемости ковидом.
— В связи с тем, что мы видим незначительный рост заболеваемости острых респираторных вирусных инфекций сезонных, в учреждениях здравоохранения проведены противоэпидемические мероприятия. В первую очередь это масочный режим и ограничение посещений с целью нераспространения инфекции, — ответил Константин Хальзов.
Кроме этого, из-за ОРВИ в Новосибирске закрыли на карантин 24 группы в 19 детских садах, а в шести школах на карантин ушли 8 классов.
— На сегодняшний день закрытых заведений на территории города нет, — рассказала мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
В регионе продолжается вакцинация от гриппа. Прививки сделали 453 517 человек.
В середине сентября новосибирский вирусолог Александр Чепурнов заявил, что в регион может прийти новая волна ковида. Он предположил, что рост заболеваемости придется на октябрь.