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В новосибирских больницах ввели масочный режим — решение приняли из-за ОРВИ

За неделю в регионе заболели 26 995 человек

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Случаи гриппа в области не выявили

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В новосибирских медицинских учреждениях ввели масочный режим. Такое решение приняли из-за сезонного роста заболеваемостью ОРВИ.

25 сентября во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области стало известно, что за неделю в регионе зарегистрировали 26 995 случаев ОРВИ. Случаи гриппа не зарегистрированы.

Губернатор Андрей Травников спросил у министра здравоохранения Константина Хальзова, рекомендовал ли Роспотребнадзор ввести масочный режим из-за заболеваемости ковидом.

— В связи с тем, что мы видим незначительный рост заболеваемости острых респираторных вирусных инфекций сезонных, в учреждениях здравоохранения проведены противоэпидемические мероприятия. В первую очередь это масочный режим и ограничение посещений с целью нераспространения инфекции, — ответил Константин Хальзов.

Кроме этого, из-за ОРВИ в Новосибирске закрыли на карантин 24 группы в 19 детских садах, а в шести школах на карантин ушли 8 классов.

— На сегодняшний день закрытых заведений на территории города нет, — рассказала мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В регионе продолжается вакцинация от гриппа. Прививки сделали 453 517 человек.

В середине сентября новосибирский вирусолог Александр Чепурнов заявил, что в регион может прийти новая волна ковида. Он предположил, что рост заболеваемости придется на октябрь.

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