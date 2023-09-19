Когда новая волна коронавируса дойдет до Новосибирской области? Отвечает вирусолог

В НСО рост числа заболевших может начаться через две недели-месяц, то есть в октябре, предполагает Александр Чепурнов. Эксперт сказал следующее:



— Есть новые данные по Америке: там волна, оцененная с помощью методов, считается более высокой, чем первичная. Сейчас коронавирусом у них болеют 1 из 50, то есть в день заболевают до полумиллиона человек <…> У нас перестали публиковать графики, и смысл в них действительно утратился, так как люди в значительном количестве случаев перестали обращаться за диагностикой. Но если посмотреть старые графики, то, я думаю, мы можем экстраполировать, с какой скоростью приходила волна ковида в Новосибирск после того, как достигала определенного уровня в Москве. Наверное, в этот раз это будет от двух недель до месяца. Как-то так.

