Когда новая волна коронавируса дойдет до Новосибирской области? Отвечает вирусолог

Новая волна коронавируса может прийти в Новосибирскую область в ближайшее время, заявил редакции НГС ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины СО РАН Александр Чепурнов.
19 сентября столичные медики были выведены на смену в ковидный госпиталь в павильонах музейно-просветительского центра «Сокольники». Это связано с подъемом заболеваемости коронавирусом в Москве.
В НСО рост числа заболевших может начаться через две недели-месяц, то есть в октябре, предполагает Александр Чепурнов. Эксперт сказал следующее:
— Есть новые данные по Америке: там волна, оцененная с помощью методов, считается более высокой, чем первичная. Сейчас коронавирусом у них болеют 1 из 50, то есть в день заболевают до полумиллиона человек <…> У нас перестали публиковать графики, и смысл в них действительно утратился, так как люди в значительном количестве случаев перестали обращаться за диагностикой. Но если посмотреть старые графики, то, я думаю, мы можем экстраполировать, с какой скоростью приходила волна ковида в Новосибирск после того, как достигала определенного уровня в Москве. Наверное, в этот раз это будет от двух недель до месяца. Как-то так.
Если ситуация сильно ухудшится, то в Новосибирской области медперсонал также могут вывести в ковидный госпиталь:
— Но такие решения принимаются на довольно высоком медицинском и административном уровне. Это определяется числом тяжелых больных. Вообще, закрытие (ковидных госпиталей) было связано с тем, что в этот раз межволновой период оказался весьма большим.
На совещании у губернатора Андрея Травникова накануне, 18 сентября, замминистра здравоохранения НСО Лада Шалыгина, в свою очередь, подчеркнула, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе остается стабильной:
— Очень низкая выявляемость. На прошлой неделе ее практически не было.
НГС также направил официальный запрос в региональный Роспотребнадзор.
Кстати, Роспотребнадзор сообщил о новом варианте коронавируса, получившем название «пирола». Это очередная версия омикрона, но она имеет дополнительные мутации по сравнению с ранее выявленными вариантами этого штамма ковида. Когда новый вариант вируса может прийти в Новосибирскую область — в материале НГС.