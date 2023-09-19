В России снова открывают ковидные госпитали. Число заболевших растет

По данным источников SHOT, медикам велели полностью подготовить оборудование и медикаменты для приема пациентов. Это связано с ростом числа заболевших коронавирусом в Москве.

16 сентября масочный режим ввели в Доме правительства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не планируют делать то же самое, но следят за развитием ситуации. Также масочный режим не собирались вводить и в Госдуме.