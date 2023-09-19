В России снова открывают ковидные госпитали. Число заболевших растет

Временный ковидный госпиталь, работавший в Москве в павильонах музейно-просветительского центра «Сокольники», вновь начал свою работу. Телеграм-канал SHOT сообщил, что медперсонал госпиталя вывели на смену, а в самом медучреждении подтвердили, что сегодня у сотрудников первый рабочий день.
Временный ковидный госпиталь на территории культурно-выставочного центра открылся в октябре 2020 года. Когда пандемия пошла на спад, его законсервировали.
В контакт-центре самого госпиталя проигрывается автоматическое сообщение о том, что он закрыт с 5 июня и по всем вопросам нужно обращаться в больницу имени Иноземцева. В управляющей госпиталем городской клинической больнице имени Иноземцева на звонки корреспондента Городских порталов не ответили.
По данным источников SHOT, медикам велели полностью подготовить оборудование и медикаменты для приема пациентов. Это связано с ростом числа заболевших коронавирусом в Москве.
16 сентября масочный режим ввели в Доме правительства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не планируют делать то же самое, но следят за развитием ситуации. Также масочный режим не собирались вводить и в Госдуме.
Роспотребнадзор сообщил о новом варианте коронавируса, получившем название «пирола». Это очередная версия омикрона, но она имеет дополнительные мутации по сравнению с ранее выявленными вариантами этого штамма коронавируса. В частности, Роспотребнадзор пишет, что «пирола» — более заразный вариант, чем его предшественники. Мы рассказывали о том, что еще известно о новой версии коронавируса и чего от нее ждать.