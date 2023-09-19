Выше заразность и больше мутаций: Роспотребнадзор предупредил о новом варианте ковида «пирола»

Роспотребнадзор сообщил о новом варианте коронавируса, получившем название «пирола». Это очередная версия омикрона, но она имеет дополнительные мутации по сравнению с ранее выявленными вариантами этого штамма коронавируса. В частности, Роспотребнадзор пишет, что «пирола» — более заразный вариант, чем его предшественники. Разбираемся, что еще известно о новой версии коронавируса и чего от нее ждать.
Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, вариант омикрона BA.2.86 (именно он и получил название «пирола») был отнесен в категорию «находится под наблюдением» 17 августа 2023 года.
— «Пирола» — это представитель ответвления омикрон-линии BA2. Отличается он главным образом количеством мутаций относительно представленных сейчас в популяции субвариантов вируса — более 30 аминокислотных замен, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Это много. Для сравнения — тот же вариант «эрис» имел в двух своих подвариантах либо одну, либо две аминокислотные замены, а здесь речь идет о тридцати.
Как отмечают специалисты Роспотребнадзора, новый вариант привлек внимание общественности именно потому, что у него так много мутаций в геноме. Примерно таким же количеством мутаций в свое время омикрон отличался от дельты.
— Но если тогда, примерно два года назад у нас произошел резкий всплеск заболеваемости, то сейчас мы этого не наблюдаем, — заявил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. — Даже тот рост заболеваемости, который в некоторых странах все-таки отмечается, никак не связан с появлением «пиролы», тем более что она еще найдена не во всех странах, а вызван другими вариантами омикрона — тем же «эрисом» или «актором». То же самое примерно и в Российской Федерации — пока мы «пиролы» не обнаружили. Даже если отмечается определенный рост, то это все-таки связано с другими вариантами.
Иммунолог Николай Крючков допускает, что в России тоже уже могут быть случаи заражения именно подвариантом «пирола», но пока единичные. Да и там, где новая версия уже выявлена официально, она только начала распространяться и еще не доминирует.
— Однако с учетом тех свойств, которыми «пирола» обладает, можно прогнозировать, что она будет вытеснять другие линии быстрее и занимать большую долю, — считает Крючков. — Это будет способствовать высокой заболеваемости, большему числу госпитализаций, летальных исходов, но не за счет повышения патогенности, а просто больше людей будет заражаться. Поэтому я ожидаю вспышку заболеваемости в осенне-зимний период, но по масштабности она будет меньше, чем предыдущие омикрон-волны.
Камиль Хафизов говорит, что не ждет сверхбольшой опасности от «пиролы», даже если в России она будет обнаружена. Он объясняет это тем, что уже сформировалась хорошая иммунная прослойка, и у коронавируса просто нет возможности так распространяться, как он это делал в свое время.
— Первые результаты лабораторных исследований, проведенных в Китае и Швеции, свидетельствуют о том, что этот вариант, возможно, не так заразен и не настолько способен уходить от иммунной защиты, как это было заявлено ранее некоторыми учеными, и не рассматривается как «второе пришествие омикрона», — сообщает Роспотребнадзор.
Тем не менее в Роспотребнадзоре еще летом говорили о том, что с наступлением холодов заболеваемость ковидом будет расти.
— Мы предполагаем, что осенью, как это бывает каждый год, мы увидим подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе и новой коронавирусной инфекцией, — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС 28 июля.
Иммунолог Николай Крючков тоже считает, что осенью и зимой нас ждет заметное обострение ситуации по ковиду.
— Заметим мы его не сразу и не в полном объеме из-за недостаточного охвата ПЦР-тестированием, увидим со временем по госпитализациям, по летальным исходам, — говорит иммунолог. — Масштаб этой вспышки будет ниже, чем предшествующих омикрон-волн, но это не отменяет возможности для появления более патогенного летального варианта в обозримом будущем. Можно сказать, что по сравнению с тем пожаром, который мы видели, сейчас это такая тлеющая форма, но пожар не закончился — это очень важно понимать. Очередные всполохи мы увидим этой осенью и зимой.
Несмотря на то что в своих прогнозах об осеннем росте заболеваемости коронавирусной инфекцией многие эксперты сходятся, каких-то массовых противоэпидемических мер пока анонсировано не было. Пока появляется информация только о точечных профилактических мерах, например, на днях масочный режим ввели на территории Дома правительства. Как сообщили ТАСС в пресс-службе кабмина, решение принято в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19.
Весной 2023 года Всемирная организация здравоохранения заявила, что статус пандемии ковида будет снят, однако это не значит, что опасность полностью миновала. В августе генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в своем выступлении на пресс-брифинге подчеркнул, что хоть риск развития тяжелых форм заболевания или смерти от COVID-19 сегодня значительно ниже, чем год назад, сохраняется риск появления более опасного штамма.