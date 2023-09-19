Выше заразность и больше мутаций: Роспотребнадзор предупредил о новом варианте ковида «пирола»

Как отмечают специалисты Роспотребнадзора, новый вариант привлек внимание общественности именно потому, что у него так много мутаций в геноме. Примерно таким же количеством мутаций в свое время омикрон отличался от дельты.



— Но если тогда, примерно два года назад у нас произошел резкий всплеск заболеваемости, то сейчас мы этого не наблюдаем, — заявил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. — Даже тот рост заболеваемости, который в некоторых странах все-таки отмечается, никак не связан с появлением «пиролы», тем более что она еще найдена не во всех странах, а вызван другими вариантами омикрона — тем же «эрисом» или «актором». То же самое примерно и в Российской Федерации — пока мы «пиролы» не обнаружили. Даже если отмечается определенный рост, то это все-таки связано с другими вариантами.

