Что поможет при коронавирусе: как лечить ковид, вызванный новыми штаммами

Иммунолог Николай Крючков говорит, что из прежних алгоритмов действия следует соблюдать правило самоизоляции при первых симптомах коронавируса: отказаться от использования общественного транспорта, не ходить на работу/учебу, чтобы не распространять инфекцию. Если в ближайшем окружении есть люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины, с ними также необходимо минимизировать контакты.

— В подавляющем большинстве случаев ковид сегодня протекает легко, это значит, что паниковать не нужно. Необходимо использовать стандартные препараты симптоматического характера (с учетом персональных противопоказаний) для снижения температуры, противокашлевые средства, капли и спреи от насморка, — советует Николай Крючков. — В сроки не более чем двух дней от начала заболевания необходимо обязательно сделать ПЦР-тест для определения ковида. На грипп пока делать тест смысла нет, еще не сезон. Если в поликлинике ПЦР делают долго, можно купить в аптеке зарегистрированный экспресс-тест на антигены. Они менее точные, чем ПЦР, но всё равно работают неплохо, если строго следовать инструкции. Необходимо также понять, есть ли у вас факторы риска усугубления течения заболевания. Необходимо обязательно регулярно измерять частоту сердечного ритма, давление, сатурацию. Если человек чувствует одышку, сильную сонливость и головные боли или боли в других частях тела, имеется выраженный и непродуктивный и усиливающийся кашель, рекомендую как можно быстрее обратиться к врачу.

