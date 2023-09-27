Что поможет при коронавирусе: как лечить ковид, вызванный новыми штаммами

В России растет заболеваемость ковидом — как сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за неделю с 18 по 24 сентября этот показатель увеличился на 22,3% по сравнению с предыдущей неделей. Ранее Роспотребнадзор сообщал о новом подварианте коронавируса, получившем название «пирола» — в этой версии насчитывается более 30 мутаций. Случаев «пиролы» в России пока не зарегистрировано, однако и без нее ковид за годы существования успел поменяться — и симптомы у него другие, и заразность, и вероятность тяжелого течения болезни. Соответственно, и лечение коронавирусной инфекции сегодня отличается от того, которое было в самом начале пандемии. Мы поговорили с врачами, чтобы разобраться, как сегодня лечат ковид и что делать, если вы обнаружили у себя симптомы коронавирусной инфекции.
— Когда была пандемия и коронавирус приводил к тяжелым последствиям вплоть до летальных исходов, то первые же симптомы ОРВИ рассматривались как подозрение на ковид и это было показанием для ПЦР-теста, — говорит врач-терапевт, аллерголог-иммунолог Иван Скороходов. — Сейчас ситуация спокойнее, но всё равно при подозрении на заражение коронавирусом некоторые рекомендации необходимо выполнять. Например, сейчас при любом ОРВИ муниципальные медучреждения делают экспресс-тест ИХА, чтобы исключить вероятность коронавирусной инфекции.
Иммунолог Николай Крючков говорит, что из прежних алгоритмов действия следует соблюдать правило самоизоляции при первых симптомах коронавируса: отказаться от использования общественного транспорта, не ходить на работу/учебу, чтобы не распространять инфекцию. Если в ближайшем окружении есть люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины, с ними также необходимо минимизировать контакты.
— В подавляющем большинстве случаев ковид сегодня протекает легко, это значит, что паниковать не нужно. Необходимо использовать стандартные препараты симптоматического характера (с учетом персональных противопоказаний) для снижения температуры, противокашлевые средства, капли и спреи от насморка, — советует Николай Крючков. — В сроки не более чем двух дней от начала заболевания необходимо обязательно сделать ПЦР-тест для определения ковида. На грипп пока делать тест смысла нет, еще не сезон. Если в поликлинике ПЦР делают долго, можно купить в аптеке зарегистрированный экспресс-тест на антигены. Они менее точные, чем ПЦР, но всё равно работают неплохо, если строго следовать инструкции. Необходимо также понять, есть ли у вас факторы риска усугубления течения заболевания. Необходимо обязательно регулярно измерять частоту сердечного ритма, давление, сатурацию. Если человек чувствует одышку, сильную сонливость и головные боли или боли в других частях тела, имеется выраженный и непродуктивный и усиливающийся кашель, рекомендую как можно быстрее обратиться к врачу.
Иван Скороходов отмечает, что при симптомах ОРВИ не стоит самостоятельно прибегать к противовирусным препаратам, которые были зарегистрированы специально для лечения от коронавирусной инфекции.
— Коронавир, алепривир, более современные их аналоги, эспиравир, например, — это серьезные препараты, обладающие токсичностью, и принимать их без консультации врача крайне не рекомендуется, — говорит Скороходов. — Вместо них на дому лучше принимать любые противовирусные безрецептурные препараты, а также препараты по симтоматике — от насморка, от боли в горле, жаропонижающие и так далее. Главное обращать внимание на свое состояние. Затяжная температура, ухудшение симптомов болезни, особенно положительный тест на ковид — это повод обратиться к врачу и не заниматься самолечением. Причем желательно вызвать его на дом, чтобы не ходить по улице в поликлинику и не разносить вирус.
При ухудшении состояния врачи советуют вызывать скорую помощь, особенно это касается ситуаций с выраженной одышкой при сниженных показателях сатурации и общем ухудшении состояния больного.
Мутации коронавируса и появление новых штаммов повлияли не только на алгоритмы лечения ковида, идет работа и по адаптации вакцины к актуальным антигенным вариантам коронавирусной инфекции. В сентябре Минздрав запустил третью фазу клинических испытаний новой вакцины с актуальным штаммовым составом. Ранее мы разбирались, можно ли прививаться «старой» вакциной и будет ли она эффективна от новых версий ковида.