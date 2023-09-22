Опять прививаться? Работает ли защита старых вакцин от новых версий коронавируса

В России растет заболеваемость коронавирусной инфекцией — на днях Роспотребнадзор сообщил, что за неделю число новых случаев выросло на 48%, а госпитализаций — на 20,6%. В то же время ведомство сообщило о новом подварианте коронавируса, получившем название «пирола» — в этой версии насчитывается более 30 мутаций, а Минздрав запустил третью фазу клинических испытаний новой вакцины с актуальным штаммовым составом. Мы поговорили с врачами, чтобы разобраться — можно ли прививаться «старой» вакциной и будет ли она эффективна от новых версий ковида.
Как объяснил иммунолог Николай Крючков, сейчас идет работа по адаптации вакцины к актуальным антигенным вариантам коронавирусной инфекции. Иностранные компании тоже актуализируют вакцины — для препаратов Pfizer, Moderna и Novavax уже анонсирована вакцина третьего антигенного поколения, в России пока в работе второе поколение вакцины.
— Вакцины первого антигенного поколения продолжают работать для предотвращения тяжелых случаев, госпитализаций и смертей. Уже хуже, чем изначально, но изначально эффективность была выше 90%, так что даже снижение до уровня 70% — это всё равно хороший рабочий результат, — говорит Николай Крючков. — Не надо рассчитывать, что вакцина хоть как-то поможет не заразиться, и вакцина сейчас слабо работает в отношении предотвращения COVID-19 легкой степени тяжести. Здесь эффективность небольшая. Но это не значит, что прививаться бессмысленно.
Как объясняет врач-терапевт, иммунолог Иван Скороходов, вакцины разрабатываются с учетом S-белка вируса, который постоянно меняет форму, мутируя. Когда организм вырабатывает антитела — он делает их такими, чтобы они подходили под определенную форму белка. Если вирус изменит ее, то эти антитела будут менее действенны.
— Тем не менее какие-то части вируса всё равно сохраняют одинаковость. Вакцина, которая у нас сейчас есть, — она, конечно, гораздо хуже помогает в плане защиты от нынешнего коронавируса, но это хотя бы что-то, — говорит Иван Скороходов. — Введение вакцины — это не только антитела, это и активация клеточного иммунитета, и стимуляция всей иммунной системы. Это всё еще лучше, чем вообще ничего.
При этом доктор полагает, что в массовой вакцинации сейчас нет необходимости — современные штаммы коронавируса редко вызывают тяжелые формы, которые были в самом начале, так что вакцинировать имеет смысл уязвимые группы населения. Среди них пациенты с хроническими заболеваниями, ожирением, инфарктами и инсультами в анамнезе, а также люди старше 60 лет.