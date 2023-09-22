Опять прививаться? Работает ли защита старых вакцин от новых версий коронавируса

Как объяснил иммунолог Николай Крючков, сейчас идет работа по адаптации вакцины к актуальным антигенным вариантам коронавирусной инфекции. Иностранные компании тоже актуализируют вакцины — для препаратов Pfizer, Moderna и Novavax уже анонсирована вакцина третьего антигенного поколения, в России пока в работе второе поколение вакцины.



— Вакцины первого антигенного поколения продолжают работать для предотвращения тяжелых случаев, госпитализаций и смертей. Уже хуже, чем изначально, но изначально эффективность была выше 90%, так что даже снижение до уровня 70% — это всё равно хороший рабочий результат, — говорит Николай Крючков. — Не надо рассчитывать, что вакцина хоть как-то поможет не заразиться, и вакцина сейчас слабо работает в отношении предотвращения COVID-19 легкой степени тяжести. Здесь эффективность небольшая. Но это не значит, что прививаться бессмысленно.

