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В Новосибирской области скончался заслуженный врач РФ, хирург Владимир Гнидин

Мужчина работал в Болотнинской больнице

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Владимир Гнидин занимал должность заведующего отделением в Болотнинской больнице

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В Новосибирской области вчера, 17 сентября, ушел из жизни врач-хирург Владимир Гнидин. Об этом рассказал глава Болотнинского района Олег Королев у себя на странице во «ВКонтакте». Владимир Гнидин был почетным жителем города Болотное.

В 2011 году Владимир Гнидин, заведующий отделением хирургии Болотнинской ЦРБ, получил звание «Заслуженный врач РФ».

— Конечно, это вызвало сильные ощущения. Это самая высшая награда для врача. Но с такими коллегами, как у меня, можно на любое звание претендовать. Все, начиная от санитарки и заканчивая заведующим, должны в унисон работать. Голову пришивать можно и медведя научить, а смысл — будет ли жить человек? Успех зависит от всех и каждого, — передали слова хирурга по поводу звания в издании «Советская Сибирь».

Как писали в издании «Советская Сибирь» в 2011 году, у Владимира Гнидина в тот год была практика больше 30 лет. За это время сибиряк спас 12–14 пациентов, которые получили ранение в сердце. Некоторые из них не получили группу инвалидности, отметили в издании «Советская Сибирь».

Причина смерти доктора не уточняется.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Владимира Гнидина.

В воскресенье, 10 сентября, скончался новосибирский онколог Константин Ершов.

ДокторВрачБолотноеМедицина
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