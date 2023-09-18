В Новосибирской области скончался заслуженный врач РФ, хирург Владимир Гнидин

В Новосибирской области вчера, 17 сентября, ушел из жизни врач-хирург Владимир Гнидин. Об этом рассказал глава Болотнинского района Олег Королев у себя на странице во «ВКонтакте». Владимир Гнидин был почетным жителем города Болотное.
В 2011 году Владимир Гнидин, заведующий отделением хирургии Болотнинской ЦРБ, получил звание «Заслуженный врач РФ».
— Конечно, это вызвало сильные ощущения. Это самая высшая награда для врача. Но с такими коллегами, как у меня, можно на любое звание претендовать. Все, начиная от санитарки и заканчивая заведующим, должны в унисон работать. Голову пришивать можно и медведя научить, а смысл — будет ли жить человек? Успех зависит от всех и каждого, — передали слова хирурга по поводу звания в издании «Советская Сибирь».
Как писали в издании «Советская Сибирь» в 2011 году, у Владимира Гнидина в тот год была практика больше 30 лет. За это время сибиряк спас
Причина смерти доктора не уточняется.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Владимира Гнидина.
В воскресенье, 10 сентября, скончался новосибирский онколог Константин Ершов.