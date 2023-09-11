Скончался новосибирский онколог Константин Ершов — его портрет изображен на мурале на Фрунзе

В воскресенье 10 сентября скончался новосибирский онколог Константин Ершов. Информацию об этом подтвердили редакции НГС в клинике «Претор», где врач вел прием.
Подробности смерти Константина Ершова в клинике пока не сообщают. Причина, по которой он ушел из жизни, не уточняется.
Ершов — врач высшей категории, кандидат медицинских наук. Стаж его работы — более 35 лет.
Редакция приносит соболезнования семье Константина Ершова.
Портрет Константина Ершова изображен на мурале на торце здания на улице Фрунзе, 4, вокруг которого в начале декабря 2022 года разгорелся скандал. Как выяснилось, граффити не было официально оформлено, и некоторые бизнесмены пожаловались на это в районную администрацию. В Новосибирске провели общественное обсуждение, чтобы решить судьбу мурала мексиканского художника Трепо Паркера. Художественный совет города принял решение его оставить.