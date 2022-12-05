«Закрашивая доктора, они закрашивают сами себя»: почему Новосибирск должен сохранить скандальный мурал в центре

В конце прошлой недели в Новосибирске в центре конфликта неожиданно оказался большой мурал — изображение врача на торце здания на Фрунзе, 4. Оказалось, что официально мурал оформлен не был, и бдительные бизнесмены пожаловались в районную администрацию на несанкционированное граффити. Но работа, выполненная мексиканским художником Трепо Паркером, оказалась настолько значимой, что просто так расстаться с ней в мэрии не смогли и решили посоветоваться с горожанами. Юрий Лобанов живет в одном из соседних с муралом домов — в своей колонке для НГС он объяснил, почему мурал очень важен для города. Далее от первого лица.
С огромным удивлением узнал, что руководство известной частной клиники возмутилось великолепным граффити Трепо Паркера на улице Фрунзе. Рисунок сделан на торце здания, где расположена клиника, и я был в полной уверенности, что это они и заказали работу известному мексиканцу, — настолько органично смотрится мудрый усталый доктор рядом с вывеской частных врачей. Обидно, что люди в клинике не понимают, как им повезло: они никогда не смогли бы сделать для своего бизнеса вывеску лучше, чем этот рисунок.
Теперь мэрия вынуждена будет закрасить несогласованный мурал, если прогрессивная городская общественность не вывернется наизнанку и не докажет, что наш город достоин этой работы. Это очень важно сделать, потому что граффити Паркера — особенное для Новосибирска, потерять его — значит, потерять часть будущего этого города.
Так получилось, что Новосибирск — серый город. В сером городе, как на серой машине, хуже видно грязь, поэтому неудивительно, что многие яркие городские здания со временем поблекли, с очередным ремонтом поменяли изначальные цвета на приглушенные. Быстро и хаотично растущий город не успевает убирать за собой свою вечную стройку, и поэтому ему лучше быть серым. Грязь на серой спецовке сантехника выглядит совершенно не так, как на парадном мундире генерала.
Новосибирску лучше быть серым и потому, что он — транзитный город. Это место, куда приезжают с сибирской периферии, учатся, делают первые шаги в карьере, а потом готовятся уезжать. И серый город помогает многим сделать правильный выбор — ни к чему не привязываться, не задерживаться здесь, освободить место для новых приезжих. В этом бесконечном потоке новых приезжих сила и трагедия города. Новосибирск может привлекать лучших, но пока не умеет удерживать их.
Серый город и серая жизнь вообще, к сожалению, больше соответствуют государственным задачам. Из серого города и из серой жизни некоторым проще отправить человека воевать — это может стать единственным ярким событием в его жизни. А доктор Паркера говорит, что у всех внутри золотое милосердное сердце — самое дорогое сокровище человечества.
В сером городе умеют рисовать граффити, но до последнего времени они прятались во дворах. В нескольких десятках шагов от потрясающего доктора Паркера во дворе укрылась целая галерея смешных и страшных работ Зоськи Леутиной, Янины Болдыревой и других уличных художников. Они прекрасны, но известны узкой тусовке фанатов. Но мексиканец не знал, что здесь у нас культ оттенков серого, и вот впервые яркий мурал выскочил из двора на главный перекресток города — и жителям серого Новосибирска это неожиданно понравилось.
Теперь сидит чиновник районной администрации и думает: а может, и правда, стоит закрасить? А то чего они там дальше захотят? Разрисовать весь город такими муралами, сделать его ярким — и сделать еще более видимой и контрастной грязь, пыль, слякоть от никогда не убираемого «Бионорда»?
Если граффити будет закрашено, значит, новосибирцы не могут защитить единственное яркое впечатление от центральных улиц своего города. Если мы не защитим его — не будет и других, и наш город так никогда и не превратится из места для учебы, карьеры и бизнеса в место для жизни.
А предприниматели не могут понять главного: культурная жизнь и красота оставляют в городе успешных и богатых. Если они уедут, кто будет пользоваться услугами частной клиники? Так что, закрашивая доктора Паркера, они на самом деле закрашивают сами себя. Это тоже серость и убогость, но не фасада, а мышления — внутреннее соответствует внешнему.
В общем, понятно, почему большие яркие рисунки не нравятся чиновникам и бизнесменам. Зато рисунок Паркера очень нравится моей трехлетней дочери – ей пока было некому объяснить, что к этому городу лучше не привязываться. Но ничего, со временем она поймет это и сможет выбрать другой город, в котором жители смогли победить культ серости.
Для Новосибирска это не первый случай с закрашиванием работ уличных художников: в прошлом году конфликт развернулся вокруг разрисованной на фестивале «Графит Науки» трансформаторной будки в Академгородке.
А самым громким закрашиванием граффити в Новосибирске стало, пожалуй, уничтожение портрета Юрия Гагарина в Центральном парке в 2016 году.