«Закрашивая доктора, они закрашивают сами себя»: почему Новосибирск должен сохранить скандальный мурал в центре

Теперь мэрия вынуждена будет закрасить несогласованный мурал, если прогрессивная городская общественность не вывернется наизнанку и не докажет, что наш город достоин этой работы. Это очень важно сделать, потому что граффити Паркера — особенное для Новосибирска, потерять его — значит, потерять часть будущего этого города.



Так получилось, что Новосибирск — серый город. В сером городе, как на серой машине, хуже видно грязь, поэтому неудивительно, что многие яркие городские здания со временем поблекли, с очередным ремонтом поменяли изначальные цвета на приглушенные. Быстро и хаотично растущий город не успевает убирать за собой свою вечную стройку, и поэтому ему лучше быть серым. Грязь на серой спецовке сантехника выглядит совершенно не так, как на парадном мундире генерала.

