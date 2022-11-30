«Они утопили город в реагентах, песке и грязи»: как новосибирцы отреагировали на ответ мэрии о каше на дорогах

Ответ мэрии Новосибирска на запрос НГС о том, что причинами грязи и слякоти на дорогах являются тяжелый транспорт и улицы частного сектора возмутили новосибирцев. Администрация города уверена, что обработка в морозы дорог реагентом и плохая уборка ни при чем.
Ранее НГС публиковал также колонку читателя Сергея Пасюка, который был недоволен реагентом «Бионорд» и высказывал мнение, что он связан с грязью на дорогах. А в компании, производящей «Бионорд», в ответ на запрос НГС ответили, что проблема грязи связана не столько с самим реагентом, сколько с количеством земли и песка в конкретном городе.
— Многокомпонентный реагент «Бионорд» в своем составе не содержит песка, поэтому не может быть источником грязи. Это гранулы белого цвета на основе природных солей с добавлением биофильных и антикоррозийных добавок. Он полностью растворяется во льду, разрыхляя его. Чтобы избавиться от луж и снежных каш, нужно применять реагенты по определенной технологии: высыпать до появления снега и в объемах, указанных производителем. И если снежная каша появилась, ее нужно сметать вне зависимости от того, какой вид противогололедного материала используется, - объясняли в компании.
После того, как было опубликована версия мэрии о причинах грязи читатели НГС за несколько дней написали под материалом почти 200 комментариев. Вот, что думают жители:
— Они утопили город в реагентах, песке и грязи. Когда на самом деле для пешеходов нужна посыпка (гравием) только тех мест, где есть накат. Для машин нужна посыпка (крошкой) только перекрестков, и только тогда, когда там есть накат. Сыпать реагент в тех объемах, в которых они это делают ежедневно — безумие, варварство и вредительство, — уверен читатель под ником Alexey ben V.
— Нужно требовать, чтобы они сократили применение «Бионорда» до минимума. Реагент применять только в ночное время и только по прямому назначению — гололед. Все что сверх этого — прямое и сознательное вредительство. Они убили наши машины за эти три года, город превратили в соляное болото, — отметил другой читатель.
— Ерунда. Ни разу не видел ситуации в которой утром распылили «Бионорд» на дорогу, а днем прошла уборочная техника и убрала с дороги растаявшую кашу, — уверен Ляпис Трубецкой.
— В центре города частного сектора нет. Строительная Техника не ходит и большегрузов тоже. Мне кажется, ответ мэрии готовили не компетентные сотрудники, а также руководитель структурного подразделения, — написал читатель.
— Неправильно сконструированные улицы, открытый грунт, отсутствие правильной системы водоотведения, нарушение систем ливневок, плохое их обслуживание, редкая уборка спецтехникой, — нашел ответ AMdvij.
— Серия анекдотов по-новосибирски начинается со слов «Мэрия объяснила...», — написал другой читатель.
— Какой бред. А на улице Ленина на тротуаре тоже строительная техника ездит, возмущен пользователь с ником Ttigra.
Недавно мы публиковали письмо от нашего читателя, который раскритиковал использование «Бионорда». Жителя города возмутило, что после обработки дороги покрыты серой грязью.