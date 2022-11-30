«Они утопили город в реагентах, песке и грязи»: как новосибирцы отреагировали на ответ мэрии о каше на дорогах

— Многокомпонентный реагент «Бионорд» в своем составе не содержит песка, поэтому не может быть источником грязи. Это гранулы белого цвета на основе природных солей с добавлением биофильных и антикоррозийных добавок. Он полностью растворяется во льду, разрыхляя его. Чтобы избавиться от луж и снежных каш, нужно применять реагенты по определенной технологии: высыпать до появления снега и в объемах, указанных производителем. И если снежная каша появилась, ее нужно сметать вне зависимости от того, какой вид противогололедного материала используется, - объясняли в компании.