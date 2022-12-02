Огромный мурал в честь врачей на Фрунзе могут закрасить — вице-мэр призвала горожан вступиться за граффити

В акте осмотра технического состояния объекта сообщается, что мурал находится в «удовлетворительном состоянии». НГС обратился в компанию «Претор» с просьбой прокомментировать ситуацию. В организации воздержались от ответа.

В сентябре НГС рассказывал про еще одну работу мексиканского уличного художника Трепо Паркера. Он нарисовал большой мурал во дворике на Красном проспекте, 17. Подробности о художнике.