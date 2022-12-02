Огромный мурал в честь врачей на Фрунзе могут закрасить — вице-мэр призвала горожан вступиться за граффити

В Новосибирске могут закрасить мурал с изображением врача, держащего в руках сердце, — он нарисован на Фрунзе, 4. Как сообщает мэрия Новосибирска, горожан приглашают принять участие в общественном обсуждении планируемого демонтажа арт-объекта.
Мурал размещен на фасаде дома по ул. Фрунзе, 4 в Центральном районе Новосибирска, его автором является мексиканский художник Трепо Паркер. Согласно уведомлению о проведении общественного обсуждения, основанием для демонтажа граффити стал акт администрации Центрального округа о выявлении элемента монументально-декоративного оформления, «размещение которого не соответствует требованиям».
Мнение о возможном удалении граффити высказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в своем телеграм-канале.
— Я считаю, что это очень нужный проект. Наши врачи сутками не выходили с работы, когда работали в пандемию. Они продолжают и сейчас спасать нас. Участвуйте в обсуждении, высказывайте свое мнение. Уверена, что работа будет сохранена, — написала Анна Терешкова.
В разговоре с НГС вице-мэр уточнила, что мурал был создан в рамках частной инициативы, в связи с чем сейчас встал вопрос о его удалении.
— В последнее время все муралы, которые делались в Новосибирске, делались нашим молодежным центром. В связи с тем, что это была частная инициатива, они не подумали, что ее надо согласовывать через худсовет и другое, — сказала вице-мэр.
В документах также указано, что с информацией о выявлении несанкционированного объекта в адрес администрации округа обратилось ООО «Претор». Аналогичное наименование имеет медицинская организация, филиал которой находится в доме по ул. Фрунзе, 4 в Центральном районе Новосибирска.
В акте осмотра технического состояния объекта сообщается, что мурал находится в «удовлетворительном состоянии». НГС обратился в компанию «Претор» с просьбой прокомментировать ситуацию. В организации воздержались от ответа.
В сентябре НГС рассказывал про еще одну работу мексиканского уличного художника Трепо Паркера. Он нарисовал большой мурал во дворике на Красном проспекте, 17. Подробности о художнике.