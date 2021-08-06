Серый и безликий: как в Новосибирске пытаются стереть со стен крутые граффити

«Графит Науки» мы задумали четыре года назад. Очень не хватало в Новосибирске стрит-арт фестиваля, в то время как в других крупных городах они проходили постоянно. Нам показалось отличной идеей использовать аутентичность Академгородка, чтобы соединить уличное искусство с наукой. Так мы придумали совершенно новый фестиваль с практически уникальными темами для росписей. Одновременно с этим мы решали задачу по освещению работы ученых — хотелось рассказать, чем же занимается наше научное сообщество. Поэтому для организаторов было очень важно, чтобы росписи находились именно на территории Академгородка, жилой зоны, вокруг институтов и НГУ.

Как проходит фестиваль

Для фестиваля мы объявляем open-call — открытый прием заявок и призыв к участию. Мы ищем художников со всей России. Привоз художников издалека зависит от бюджета фестиваля, но иногда нам это удается. Все эскизы авторы придумывают на научные темы, которые мы выбираем в согласовании с учеными Академгородка. В этом году нам с темами помогал Совет молодых ученых СО РАН. Эскизы оцениваются жюри по двум критериям: соответствие научной теме и художественность.