Серый и безликий: как в Новосибирске пытаются стереть со стен крутые граффити

Фестиваль «Графит Науки» пытаются закрыть в Новосибирске
Серые стены Новосибирска перестали быть скучными, когда художники разрисовали их на научную тему во время фестиваля «Графит Науки» (граффити украшают стены не первый год). Многие новосибирцы с теплом приняли стрит-арт, посвященный работе ученых Академгородка, но нашлись и те, кому эта идея оказалась не по душе. Одна из организаторов фестиваля Зося Леутина в своей авторской колонке рассказала, почему Новосибирск все-таки должен следовать современным течениям и кто мешает горожанам включаться в культурную жизнь. Кстати, попытки помешать художникам происходят не впервые. Далее — от первого лица.
«Графит Науки» мы задумали четыре года назад. Очень не хватало в Новосибирске стрит-арт фестиваля, в то время как в других крупных городах они проходили постоянно. Нам показалось отличной идеей использовать аутентичность Академгородка, чтобы соединить уличное искусство с наукой. Так мы придумали совершенно новый фестиваль с практически уникальными темами для росписей. Одновременно с этим мы решали задачу по освещению работы ученых — хотелось рассказать, чем же занимается наше научное сообщество. Поэтому для организаторов было очень важно, чтобы росписи находились именно на территории Академгородка, жилой зоны, вокруг институтов и НГУ.
Как проходит фестиваль
Для фестиваля мы объявляем open-call — открытый прием заявок и призыв к участию. Мы ищем художников со всей России. Привоз художников издалека зависит от бюджета фестиваля, но иногда нам это удается. Все эскизы авторы придумывают на научные темы, которые мы выбираем в согласовании с учеными Академгородка. В этом году нам с темами помогал Совет молодых ученых СО РАН. Эскизы оцениваются жюри по двум критериям: соответствие научной теме и художественность.
В работе по росписи стен художникам помогают волонтеры, которых мы заранее приглашаем к участию. Вообще участие волонтеров — это особый пунктик фестиваля. Для нас это еще и значимое социальное событие. Поэтому нам важно задействовать в этом процессе как можно больше заинтересованных людей. Горожане могут стать участниками события, а не только зрителями. Таких событий, вовлекающих много людей не только с развлекательной, но и с культурной и образовательной целью, у нас в городе очень мало. Печально мало.
Стрит-арт против стагнации города
Нам хочется создать в обществе прецедент для культурного обсуждения. Дело даже не в серых стенах, а в общей стагнации культуры в Новосибирске, безразличии и инертности большинства жителей, загруженности бытовыми и коммерческими проблемами. Мы выводим искусство (любое, какое у нас теперь есть) на улицы, и жители видят его, реагируют, вступают с ним в контакт. Оно им нравится или не нравится, рождаются обсуждения, отстраиваются вкусы. Нам часто говорят, что эти работы не достигают уровня Микеланджело или Рафаэля. Но, ребята, это Новосибирск, XXI век. Мы имеем то, что имеем, вырастили то, что растили. Это современное нам и нашему городу искусство.
Хотя бы просто замечать и реагировать. Это мы и делаем, и стараемся привлечь сообщество к осознанному взаимоотношению с художниками-современниками. Вообще у проекта много сторонников, и обычно на улице, возле стены мы слышим много ободряющих слов и благодарностей, не говоря о мощном волонтерском процессе. Но у любого яркого действия есть и недоброжелатели, и чем активнее и виднее процесс, тем больше он привлекает негативных высказываний. Обычно мы читаем их в соцсетях, но иногда недовольные подходят прямо к стенам фестиваля. Обычно им не нравятся цвет, тема или сам факт росписи, в зависимости от взглядов и вкусов.
Из-за одного несогласного хотят стереть граффити
На днях департамент культуры Новосибирска инициировал процедуру демонтажа (удаления) панно фестиваля. Уведомление, которое всколыхнуло сообщество, — это результат настойчивой жалобы одного из несогласных с нашим фестивалем и дальнейшего бюрократического хода. Мы, теперь это уже ясно, недополучили одно из согласований (а в Академгородке всё не так просто, как везде, нужно много дополнительных бумаг). И именно это какой-то недоброжелатель настойчиво искал и нашел.
Соответственно, запустился бюрократический процесс, результатом которого стало вполне закономерное уведомление о демонтаже. Всё законно, но… Вот здесь у нас есть вопрос к администрации района и департаменту культуры. Фестиваль открыт, он публичен, все знают, что он идет. Времени с начала приема эскизов на конкурс прошло немало. И вы в администрации всё же знаете (знаете?) необходимый регламент получения согласований. И знаете, вероятно, что какое-то согласование мы не получили. И везде говорите, что очень хорошо относитесь к фестивалю.
Так почему же нельзя предупредить о возможном нарушении, посоветовать получить разрешение, которого недостает? Почему нельзя связаться с организаторами хотя бы в тот момент, когда получена жалоба на фестиваль? Так сделал, например, собственник будок ТП-«Управление энергетики и водоснабжения», и в результате мы смогли уладить формальности. Почему даже нельзя сообщить организаторам фестиваля о том, что открыты общественные слушания по демонтажу росписей, и они узнают это от журналистов? Это вопросы, которые не дают нам покоя.
Не особо веря искренности административных структур и их возможной поддержке, мы решили громко попросить «помощи зала». То есть города и его жителей, которым нравится фестиваль и они не хотят такого исхода. Лучше заручиться помощью друзей заранее и быть готовыми к любым поворотам и решениям. Ну и, конечно, мы как люди, добровольно и волонтерски делающие этот фестиваль, очень хотим знать, насколько он важен самим жителям, нужна ли им наша работа. Это нехороший повод проверить важность и нужность нашей деятельности.
У нас есть несколько аргументов, почему фестиваль — это не акт вандализма, а культурный процесс:
- Росписи делают профессиональные художники. Они присылают вместе с заявкой еще и портфолио, из которого можно понять степень их умения.
- Работы отбирает жюри, состоящее из экспертов, художников, архитекторов, стрит-артистов и ученых.
- Темы предлагают настоящие ученые, с которыми художники могут консультироваться в процессе работы над эскизом и росписью.
- В процесс вовлечено множество волонтеров, что делает его не только культурным, но и социальным проектом.
- Сами темы росписей нужны для популяризации науки. Как организаторы, мы каждый год узнаем новые научные исследования, погружаемся в новые области науки. Это же происходит и с художниками, и с волонтерами. Иногда ученые сами рисуют с нами на стенах, а в процессе устраивают научный ликбез.
- На фестивале мы проводим научно популярные лекции по темам фестиваля, так что это еще и образовательный формат.
Действовать мы будем по регламенту. Сейчас идут общественные слушания: это тот самый сбор писем поддержки, мнений экспертов и советов, а также и негативной реакции. Потом пройдет сбор пакет документов, и, исходя из этих писем, его представят на Художественный совет. Он вынесет решение, на которое будет опираться мэрия — закрасить или сохранить росписи.
Ранее мы писали о другом фестивале, который также не был поддержан городом. Организатор Сибирского фестиваля фэнтези и фантастики рассказала причины.
Что еще почитать о культурной составляющей города?
Работы двух новосибирских фотографов взяли на выставку в «Эрмитаже» — взгляните на эти кадры.
Плеск в джунглях: прогулка вдоль речки Плющихи — через военный полигон, по скалам и крутым берегам (много красивых фото).
Почему нужно слушать треки Моргенштерна и в чем на самом деле смысл рэпа: колонка меломана со стажем.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции