Работы двух новосибирских фотографов взяли на выставку в Эрмитаже

Изначально Влад Некрасов планировал представить другой фотопроект, но коллегия конкурса решила иначе.



— На конкурс я отправил 18 кадров, из них комиссия отобрала шесть — они наиболее соответствуют теме выставки. Фотографии сделаны в разные годы, начиная с 2016-го (женщина в Академгородке под снегопадом). Кота с протезами вместо лапок я снимал для агентства «Рейтер», Байкал — для «Коммерсант-Сибирь». Мне особенно приятно, что все фото, кроме звездного неба над Байкалом, сделаны в Новосибирске и Академгородке, — рассказал НГС фотограф.