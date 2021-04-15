Работы двух новосибирских фотографов взяли на выставку в Эрмитаже

В санкт-петербургском Эрмитаже в рамках медиафорума «Диалог культур» проходит выставка «Я здесь живу». Свои работы (всего их 120) представили
Изначально Влад Некрасов планировал представить другой фотопроект, но коллегия конкурса решила иначе.
— На конкурс я отправил 18 кадров, из них комиссия отобрала шесть — они наиболее соответствуют теме выставки. Фотографии сделаны в разные годы, начиная
На выставке также можно увидеть фотопроект
— Проект включили в экспозицию, поскольку он идеально вписался в тему выставки — «Я здесь живу», — рассказал НГС автор фото Антон Уницын.
Новосибирские фотографы часто радуют глаз своими работами. Посмотрите, какими запечатлел чукотских оленей Вадим Махоров. Он же сделал с высоты удивительные кадры сказочного розового озера, по которому ходит поезд. А Слава Степанов показал Академгородок с головокружительной высоты в разные времена года.
НГС несколько раз писал о животных, которые смогли вернуться к активной жизни благодаря протезам из титана. Конструкции, напечатанные