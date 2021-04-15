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Работы двух новосибирских фотографов взяли на выставку в Эрмитаже

Антон Уницын и Влад Некрасов представили 14 работ

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Фото сделаны в разные годы

Фото сделаны в разные годы

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В санкт-петербургском Эрмитаже в рамках медиафорума «Диалог культур» проходит выставка «Я здесь живу». Свои работы (всего их 120) представили 35 фотомастеров из разных стран. Среди них — фотографы из Новосибирска Влад Некрасов и Антон Уницын. Кадры сибиряков можно увидеть в главном штабе Эрмитажа.

Звездное небо над Байкалом

Звездное небо над Байкалом

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Кадр сделан в 2016 году. Он самый архивный из шести представленных на выставке работ фотографа

Кадр сделан в 2016 году. Он самый архивный из шести представленных на выставке работ фотографа

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Выставка проработает еще около недели

Выставка проработает еще около недели

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Изначально Влад Некрасов планировал представить другой фотопроект, но коллегия конкурса решила иначе.

— На конкурс я отправил 18 кадров, из них комиссия отобрала шесть — они наиболее соответствуют теме выставки. Фотографии сделаны в разные годы, начиная с 2016-го (женщина в Академгородке под снегопадом). Кота с протезами вместо лапок я снимал для агентства «Рейтер», Байкал — для «Коммерсант-Сибирь». Мне особенно приятно, что все фото, кроме звездного неба над Байкалом, сделаны в Новосибирске и Академгородке, — рассказал НГС фотограф.

Русские березы... Такие можно увидеть не только в Новосибирске, но фото сделано именно у нас

Русские березы... Такие можно увидеть не только в Новосибирске, но фото сделано именно у нас

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Кот с титановыми лапками. Такие протезы устанавливают в Новосибирске. Напечатанные <nobr class="_">на 3D-принтере</nobr> конструкции дают животным свободу передвижения без дискомфорта

Кот с титановыми лапками. Такие протезы устанавливают в Новосибирске. Напечатанные на 3D-принтере конструкции дают животным свободу передвижения без дискомфорта

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Всего на выставке представлено <nobr class="_">120 работ</nobr> фотографов из разных стран

Всего на выставке представлено 120 работ фотографов из разных стран

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На выставке также можно увидеть фотопроект 2016 года о городе Сольвычегодске Архангельской области, сделанный Антоном Уницыным. НГС писал о нем. С этими 12 кадрами новосибирец вошел в число призеров на Международном конкурсе фотожурналистики им. Андрея Стенина.

— Проект включили в экспозицию, поскольку он идеально вписался в тему выставки — «Я здесь живу», — рассказал НГС автор фото Антон Уницын.

Серия атмосферных фото сделана в&nbsp;городе Сольвычегодске Архангельской области

Серия атмосферных фото сделана в городе Сольвычегодске Архангельской области

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Новосибирские фотографы часто радуют глаз своими работами. Посмотрите, какими запечатлел чукотских оленей Вадим Махоров. Он же сделал с высоты удивительные кадры сказочного розового озера, по которому ходит поезд. А Слава Степанов показал Академгородок с головокружительной высоты в разные времена года.

НГС несколько раз писал о животных, которые смогли вернуться к активной жизни благодаря протезам из титана. Конструкции, напечатанные на 3D-принтере, вживляют в конечности. Вот история одного такого котейки. Он отморозил лапы зимой, но ему напечатали новые.

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выставкановосибирский фотограф
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