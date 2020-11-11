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Слава Степанов показал Академгородок с высоты — 15 головокружительных кадров

Смотрим, чем отличается научный центр Новосибирска зимой и летом

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Академгородок основали в 1957 году, до сих пор он считается научным центром Новосибирска

Академгородок основали в 1957 году, до сих пор он считается научным центром Новосибирска

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Новосибирский Академгородок сфотографировали с высоты

Новосибирский фотограф Слава Степанов сделал снимки Академгородка в разное время года, на этих кадрах видно, как преображается район зимой и летом. Публикуем подборку из 15 фотографий с главными улицами и зданиями научного центра.

За 63 года существования Академгородка многое в нем осталось неизменным

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Здесь же, в Академгородке, находится знаменитое Обское море

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Несмотря на масштабное строительство, лес удалось сохранить

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Рядом со станцией Сеятель находится музей железнодорожной техники, где находятся поезда и вагоны разных эпох

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В Советском районе есть клиника имени Е. Н. Мешалкина, где оказывают помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями

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Еще одно знаковое место Академгородка — ботанический сад <nobr class="_">СО РАН</nobr>, где собрано более 500 видов растений

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Уже скоро Академгородок снова накроет снегом, и можно будет любоваться на зимнюю красоту этого места

Уже скоро Академгородок снова накроет снегом, и можно будет любоваться на зимнюю красоту этого места

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На этой неделе Слава Степанов опубликовал свои снимки со строительства четвертого моста через Обь. Сейчас в русле реки начали устанавливать опоры — посмотрите, как это было.

Помимо Новосибирска, фотограф снимает и другие красивые места в России. Например, ему удалось сфотографировать с высоты мыс Дежнёва — самую крайнюю точку востока страны.

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АкадемгородокНГУСоветский районфотографиятехнопарк Академгородка
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