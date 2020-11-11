Слава Степанов показал Академгородок с высоты — 15 головокружительных кадров

Новосибирский Академгородок сфотографировали с высоты
Новосибирский фотограф Слава Степанов сделал снимки Академгородка в разное время года, на этих кадрах видно, как преображается район зимой и летом. Публикуем подборку из 15 фотографий с главными улицами и зданиями научного центра.
На этой неделе Слава Степанов опубликовал свои снимки со строительства четвертого моста через Обь. Сейчас в русле реки начали устанавливать опоры — посмотрите, как это было.
Помимо Новосибирска, фотограф снимает и другие красивые места в России. Например, ему удалось сфотографировать с высоты мыс Дежнёва — самую крайнюю точку востока страны.