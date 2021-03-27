«Будто попал в несуществующую локацию»: новосибирский фотограф сделал сказочные снимки чукотских оленей

— Я совершенно случайно оказался в компании оленеводов, перегоняющих отводок в 400 оленей из одного большого стада в другое. Так делают, чтобы восполнить разнообразие внутри популяции. Мы были на рыбалке недалеко от Эгвекинота, когда я узнал, что где-то неподалеку идут оленеводы со стадом. Недолго думая надел на себя рыбацкий костюм, теплые сапоги и на снегоходе отправился к ним. Температура была около -25 градусов, солнце уже заходило. Я переживал, что без солнца получатся не такие красивые кадры, как хотелось бы. Переживал, что оленеводы будут против, если я начну их снимать, — поделился фотограф на своей странице в Instagram.