«Будто попал в несуществующую локацию»: новосибирский фотограф сделал сказочные снимки чукотских оленей

Известный новосибирский фотограф Вадим Махоров опубликовал сказочные снимки и видео со стадом оленей из его последней поездки по Чукотке.
Фотограф пояснил, что приехал на Чукотку, чтобы посмотреть, как и чем живут местные. Первым делом он отправился в город Анадырь и Эгвекинот — местный поселок городского типа. Увиденное там, признается сам фотограф, его сильно впечатлило.
— Я совершенно случайно оказался в компании оленеводов, перегоняющих отводок в 400 оленей из одного большого стада в другое. Так делают, чтобы восполнить разнообразие внутри популяции. Мы были на рыбалке недалеко от Эгвекинота, когда я узнал, что где-то неподалеку идут оленеводы со стадом. Недолго думая надел на себя рыбацкий костюм, теплые сапоги и на снегоходе отправился к ним. Температура была около -25 градусов, солнце уже заходило. Я переживал, что без солнца получатся не такие красивые кадры, как хотелось бы. Переживал, что оленеводы будут против, если я начну их снимать, — поделился фотограф на своей странице в Instagram.
Страхи оказались напрасны — вместе с оленеводами фотограф прошел пару километров и сделал удивительные кадры.
— Условия Чукотки для меня что-то новое. Бескрайняя тундра, морозы, пронизывающий ветер. Такое чувство, что здесь не место человеку. Мне казалось, будто я попал в несуществующую и не до конца проработанную локацию — горы вокруг без текстур, за горизонтом бесконечные поля снега и льда, оленеводы со стадом, идущие из ниоткуда в никуда, очень длинный по времени закат. Всё было каким-то странным для меня, здешняя жизнь была подчинена правилам, которые я не знал. Сложно передать ощущения, — признался Вадим Махоров.
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