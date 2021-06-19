Почему нужно слушать треки Моргенштерна и в чем на самом деле смысл рэпа: колонка меломана со стажем

Однако массовому слушателю в нашей стране присущ особый музыкальный нигилизм, которого я не вижу на англоязычных форумах, в комментариях под клипами и спорах снобов в «Твиттере». Даже если людям не нравится трек, встретить фразу «эта песня плохая, потому что в ней нет смысла» в обсуждениях иностранцев невозможно. Подобные высказывания присущи мышлению именно постсоветского человека, воспитанного в условиях цензуры творчества, которая, к слову, не является исключительно явлением СССР, а имеет в России продолжительную историю. Еще Цензурный Устав Российской Империи 1804 года ставил своей целью «доставить обществу книги и сочинения, способствующие к истинному просвещению ума и образованию нравов, и удалять книги и сочинения, противные сему намерению». Многие сегодня продолжают оценивать качество музыки таким же образом — если песня не учит светлому и хорошему, не соответствует заплесневелой «эстраде», она плохая, и общество нужно от нее оградить.



Но сейчас совершенно иное время. Конституцией РФ провозглашена свобода творчества, авторское право защищает любое произведение вне зависимости от его художественных качеств. Поэтому оценивать музыку нужно не как книгу, которая по школьному предрассудку нас обязательно должна чему-то научить. Музыкальная композиция, выполненная в любом жанре, это, прежде всего, акт самовыражения. Все творческие люди разные и выражают себя тоже по-разному. Кому-то важнее рассказать историю, кому-то важнее выразить свои чувства, кто-то, как композиторы нетанцевальной электронной музыки, выстраивает сложную архитектуру звуковых дорожек в исключительно эстетических целях. Музыку слушают ради переживания эмоций, и если она вызывает эмоции и желание их пережить снова, значит, музыка хорошая. Если же музыка неискренняя, неоригинальная, невыразительная, она не вызовет эмоций, ее можно назвать плохой, безвкусной. И это совершенно не зависит от жанра, каждому из которых присуща своя культура творчества, будь то грубо обобщенные рок, соул, хип-хоп или поп-музыка . Сравнивать между собой качество композиций, отнесенных к разным жанрам, еще более криминальная вещь, чем судить о песне по смыслу, который она несет.

