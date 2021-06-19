Почему нужно слушать треки Моргенштерна и в чем на самом деле смысл рэпа: колонка меломана со стажем

Отцы и дети часто не понимают друг друга — сегодня мы разберем это на примере музыки. Вот играет по радио песня популярного исполнителя, и она кажется вам бредом. Узнали ситуацию? Новосибирец Александр Щипанов рассуждает, почему всё-таки нужно слушать современную музыку, не придираясь к артистам, а также рассказывает, в чем смысл
Я меломан со стажем. Ежедневно слушаю музыку разных жанров, стилей и эпох. Читаю музыкальную критику как профессиональных зарубежных изданий (например, Pitchfork и Allmusic), так и популярных блогеров вроде Энтони Фантано. Иногда сам пишу обзоры на русскоязычные альбомы в своем скромном паблике в соцсети «ВКонтакте». Коллекционирую винил.
Когда я устроился работать юристом в НГС, то стал регулярно читать наш сайт и увидел знаменитые токсичные комментарии под статьями об известных земляках, например Элджее и Славе Мэрлоу, творчество которых оказалось беспощадно освистано читателями. К сожалению, глухое отрицание современной музыки распространено не только здесь. В комментариях музыкальных пабликов в социальных сетях, в крупных СМИ, в набирающих миллионы просмотров
Обычно критику такого рода высказывают представители более взрослого поколения. Разумеется, конфликт отцов и детей был всегда. Помните знаменитую сцену из «Назад в будущее», где Марти Макфлай на школьной дискотеке исполняет сумасшедшее гитарное соло, а толпа недоуменно молчит? Для выросшей на классической музыке и джазе аудитории
Однако массовому слушателю в нашей стране присущ особый музыкальный нигилизм, которого я не вижу на англоязычных форумах, в комментариях под клипами и спорах снобов в «Твиттере». Даже если людям не нравится трек, встретить фразу «эта песня плохая, потому что в ней нет смысла» в обсуждениях иностранцев невозможно. Подобные высказывания присущи мышлению именно постсоветского человека, воспитанного в условиях цензуры творчества, которая, к слову, не является исключительно явлением СССР, а имеет в России продолжительную историю. Еще Цензурный Устав Российской Империи
Но сейчас совершенно иное время. Конституцией РФ провозглашена свобода творчества, авторское право защищает любое произведение вне зависимости от его художественных качеств. Поэтому оценивать музыку нужно не как книгу, которая по школьному предрассудку нас обязательно должна чему-то научить. Музыкальная композиция, выполненная в любом жанре, это, прежде всего, акт самовыражения. Все творческие люди разные и выражают себя тоже по-разному. Кому-то важнее рассказать историю, кому-то важнее выразить свои чувства, кто-то, как композиторы нетанцевальной электронной музыки, выстраивает сложную архитектуру звуковых дорожек в исключительно эстетических целях. Музыку слушают ради переживания эмоций, и если она вызывает эмоции и желание их пережить снова, значит, музыка хорошая. Если же музыка неискренняя, неоригинальная, невыразительная, она не вызовет эмоций, ее можно назвать плохой, безвкусной. И это совершенно не зависит от жанра, каждому из которых присуща своя культура творчества, будь то грубо обобщенные рок, соул,
Наибольшее осуждение, само собой, вызывает
Сегодня отечественный музыкальный рынок стал как никогда крупным и разнообразным в плане жанров, периодически появляются знаковые альбомы, которые уже сегодня можно объявлять классическими. Но люди упорно продолжают убеждать, что современная музыка скатилась, опошлилась и деградирует с каждым годом, с чем я как человек, внимательно изучающий новые релизы, категорически не согласен. Такое мнение деструктивно, оно не способствует развитию музыкальной культуры, которая, между прочим, тоже представляет нашу страну в международных отношениях.
Гордиться можно не только спортивными или научными достижениями, но и исполнителями, которых слушают за рубежом. Самобытная музыка Shortparis, IC3PEAK, Kate NV, Kedr Livanskiy, даже великой Янки Дягилевой за границей известнее, чем в России, и это откровенно расстраивает. Иностранцы понимают художественную ценность даже без знания языка, в то время как на родине подобная музыка остается уделом увлеченных хипстеров. Конечно, поколения сменяются, и ситуация постепенно налаживается, но всё равно обидно, что из-за банальной лени и нежелания узнавать новое многие слушатели лишают себя столь высокого эстетического удовольствия, которое порой дарит музыка.
Что почитать о жизни музыкальных артистов?
«Наливные ляхи и пухлые щеки»: как выглядели Элджей и Ивлеева до того, как стали звездами и заработали миллионы.
«Поля чистит картошку»: как выглядела Пелагея до популярности, миллионов и звездного замужества — вы удивитесь.
Как вчерашний школьник из Новосибирска стал звездой
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