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Анастасия Некрасова

писатель, специалист по работе с молодёжью, литературный активист
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Анастасия Некрасова

писатель, специалист по работе с молодёжью, литературный активист

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Как писатели из Новосибирска чуть не оказались фантастикой. Колонка сибирячки, которую возмутили стереотипы о культуре города

Она рассказала, почему литературный фестиваль фэнтези и фантастики оказался на грани срыва

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О новостях искусства в Новосибирске известно немногое — чаще в ленте мелькает криминальная хроника или коммунальные изыски. Знаете ли вы, что происходит в культурной жизни нашего города? Этим вопросом задалась новосибирская писательница Анастасия Некрасова. В своей авторской колонке она рассказала о подготовке литературного мероприятия, существующих препонах и о том, почему молодежь напрасно обвиняют в безграмотности. Далее — от первого лица.

«Люди, которым больше всех надо». Обычно это говорят в пренебрежительном ключе, искренне не понимая, почему кто-то не довольствуется тем, что у него и так есть, зачем создает шум, зачем хочет чего-то еще. Примерно так себя и чувствовали мы в процессе организации нашего первого Сибирского фестиваля фантастики и фэнтези. А заодно плотно познакомились с рядом стереотипов, существующих о литературном сообществе у нас в Новосибирске. Если конкретно, то:

  1. Молодежи ничего не интересно, в частности — неинтересна литература;
  2. Интересных писателей в нашем регионе нет;
  3. Существующая система не поддерживает культурные мероприятия.

Первая причина — это ты?

Предлагаю кратко пройтись по ним всем, чтобы разобраться, что правда, а что — нет. Итак, первое: молодежи ничего не интересно.

Скажу сразу — ложь, причем отчаянная. Будем честны, людей интересующихся (не только книгами, а вообще хоть чем-то) всегда было меньшинство. Однако сводить меньшинство в категорию «их нет» — это огромное обесценивание самых ярких, самых талантливых и образованных членов нашего общества. И кем бы мы были без них — непонятно совершенно. Скорее фраза «им ничего не интересно» используется для оправдания того, почему ряду молодежных центров, библиотек и прочих площадок не всякий раз удается собрать людей на свои мероприятия. А если люди собираются, то часто это бывают пригнанные по договоренности классы из школ, в которых 90% ребят сидят с пустыми глазами и в лучшем случае ведут себя прилично. Кстати, на фестиваль я запретила приглашать зрителей подобным способом. Мне было жизненно важно увидеть, действительно ли заинтересованы люди в нашем мероприятии. И результаты превзошли все ожидания.

Причина же видимого «неинтереса» молодежи скорее в том, что в ряде учреждений организацией мероприятий и их продвижением, привлечением людей приходится заниматься одним и тем же специалистам. Понятное дело, что в рамках одной (а то и половинной) ставки подобная работа с должной отдачей физически невозможна. А учитывая отсутствие рекламного бюджета и отдельных отвечающих за продвижение специалистов получается, что между контентом (в данном случае — мероприятиями) и потенциальным потребителем стоит стена, которую не пробить и не перепрыгнуть.

Хотя есть те, кому это удается. В нашем городе есть несколько культурных центров, организующих разные встречи — в том числе и литературный кружок, на встречах которого не бывает пусто. Такое вот «никому не интересно».

Сибирская литература в действии

Теперь про отсутствие писателей в регионе. Если посмотреть на список авторов фестиваля, то сразу видно, что 8 из 12 человек — новосибирцы. К нам пришла целая делегация с портала электронной библиотеки. Судя по словам «делегатов», в топе этого сайта немало писателей-сибиряков. Да и в принципе большинству авторов нашего фестиваля нет и 40 лет. Они пишут потрясающую жанровую литературу, интересны молодежи (во многом и потому, что сами ею являются, видят проблематику изнутри), имеют литературные премии и издаются в крупнейших издательствах страны. Почему же о них ничего не знают наши горожане?

Как победить систему?

Тут мы переходим к последнему пункту — работе существующей системы. И вот здесь уже сталкиваемся с реальными проблемами. Мы очень хотели провести наш фестиваль в библиотеке. Посудите сами: где еще лучше всего говорить о книгах, где самая подходящая атмосфера и заточенная под это аудитория? Но у нас ничего не получилось. Я не буду упоминать конкретных названий, просто расскажу по фактам о подготовке к мероприятию.

В первой библиотеке нам сказали категорическое «нет» даже без возможности обсудить это решение. И спасибо, что сделали это сразу, когда до мероприятия было два месяца. Во второй, где всё четко оговорили с сотрудниками и площадка была закреплена за нами, руководство отказало нам за две недели, внезапно засомневавшись в нашей экспертности. Переговоров и в этом случае не получилось, и в итоге мы ушли с нашим фестивалем в молодежную политику — фестиваль прошел в центрах «Этаж» и «Квартира».

Уже позже от товарищей, работающих в библиотечной системе, мы узнали страшную тайну: чтобы собраться с кругом единомышленников поговорить о книгах, экспертами быть вовсе не нужно. А еще практически в каждой библиотеке на собраниях сотрудников сетуют о том, что не хватает мероприятий, интересных для молодежи.

Возможно, рано делать какие-то выводы. Ведь мы еще далеко не все каналы задействовали, не во все заведения обратились, да и времени на подготовку было очень мало — фестиваль собирали два человека за два месяца. Вероятно, где-то случилось непонимание, а косность системы или осознанная попытка сопротивляться нововведениям — я не знаю, честно, что хуже — здесь ни при чем. Поэтому закончить хотелось бы на позитивной ноте. Мы увидели, что наша задумка важна и нужна, что авторам такой формат помогает, что зрители его хотят, что нам есть, куда расти и кого привлечь, чтобы снова создать интересное мероприятие.

Будем надеяться, что в следующем году что-то изменится. Потому что мы верим, что Новосибирск — город с огромным потенциалом, в который не просто так стекаются самые умные и амбициозные люди со всей азиатской части страны и из ближнего зарубежья. Вместе мы сможем сделать так, чтобы жить здесь было интересно и у всех талантливых ребят появилась возможность заявить о себе. Поэтому будем продолжать собирать звезд на нашей полке.

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