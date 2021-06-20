Как писатели из Новосибирска чуть не оказались фантастикой. Колонка сибирячки, которую возмутили стереотипы о культуре города

Причина же видимого «неинтереса» молодежи скорее в том, что в ряде учреждений организацией мероприятий и их продвижением, привлечением людей приходится заниматься одним и тем же специалистам. Понятное дело, что в рамках одной (а то и половинной) ставки подобная работа с должной отдачей физически невозможна. А учитывая отсутствие рекламного бюджета и отдельных отвечающих за продвижение специалистов получается, что между контентом (в данном случае — мероприятиями) и потенциальным потребителем стоит стена, которую не пробить и не перепрыгнуть.



Хотя есть те, кому это удается. В нашем городе есть несколько культурных центров, организующих разные встречи — в том числе и литературный кружок, на встречах которого не бывает пусто. Такое вот «никому не интересно».



Сибирская литература в действии