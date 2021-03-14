В Академгородке открылась временная выставка эротической истории Новосибирска

Как рассказал, в частности, Голодяев, и в то время отношение к проституции в обществе было неоднозначным. Однако попытки запрещать эту деятельность приводили лишь к тому, что она уходила в тень, лишаясь правового и медицинского надзора. И первым реальным результатом такого запрета становился всплеск венерических заболеваний.