В Академгородке открылась временная выставка эротической истории Новосибирска

В Интегральном музее Академгородка начала работать временная экспозиция «Про это». В ней представлены экспонаты, рассказывающие о сексуальной жизни новосибирцев с момента основания города вплоть до 90-х годов.
Интегральный музей-квартира — это частный проект семьи из Академгородка, которая собирает документы, предметы быта, связанные с историей Новосибирского научного центра. Выставка «Про это» — временная экспозиция, которая собрана из частных коллекций. Экспозицию впервые представили публике в субботу, 13 марта.
Как рассказала одна из инициаторов выставки — специалист по PR Анна Динельт, идею экспозиции ей подал набор немецких трофейных открыток, которые остались в документах ее деда. На открытках были картинки фривольного содержания с такими же игривыми подписями. Анна поделилась идеей с создательницей интегрального музея Анастасией Близнюк, которая предоставила целый набор документов и вещей, относящихся к периоду 60–70-х годов. А информацию и копии документов первых десятилетий новосибирской истории подготовил краевед Александр Голодяев.
Экспозиция начинается с документов конца XIX века, которые посвящены преимущественно работе тогдашних публичных домов. Среди экспонатов, например, присутствует подлинная книжка профессиональной проститутки начала века с отметками о врачебных осмотрах. Посетители могут также посмотреть фото несохранившихся зданий, которые использовались в то время для сексуальных развлечений.
Как рассказал, в частности, Голодяев, и в то время отношение к проституции в обществе было неоднозначным. Однако попытки запрещать эту деятельность приводили лишь к тому, что она уходила в тень, лишаясь правового и медицинского надзора. И первым реальным результатом такого запрета становился всплеск венерических заболеваний.
Советский период представлен в большей степени копиями публикаций того времени в прессе. Как рассказала координатор проекта «Ново-Сибирск. Конструктивизм!» Карина Ляникова, отношение к сексу в это время менялось очень быстро. От концепции полной сексуальной свободы общество 20-х годов довольно быстро вернулось к уголовной ответственности за распространение порнографии и преследованию гомосексуальных отношений.
Анастасия Близнюк представила для экспозиции разные образцы женского нижнего белья второй половины прошлого столетия. Также на выставке можно посмотреть список реальных вопросов, которые задавали посетители первых лекций врача-сексолога Грошева, проходивших в конце 60-х годов в клубе (затем просто кинотеатре) «Академия».
Слушательниц лекции, например, интересовали признаки наступления удовлетворения у женщины, допустимость использования разных позиций для занятия сексом и даже проблемы сексуальной дисфункции у космонавтов.
Среди экспонатов выставки есть несколько реальных упаковок презервативов производства 1950 года. Организаторы выставки даже сделали на их основе своеобразный сувенир — сосательные конфеты, упакованные в индивидуальный пакетик, дизайн которого повторяет упаковку антикварного контрацептива.
Завершают экспозицию сохранившиеся видеокассеты 90-х годов, среди которых есть и демонстрировавшийся по телевидению сериал «Секс в большом городе» и более интимные видеоматериалы.
Интегральный музей-квартира работает по записи. Для того чтобы познакомиться с его экспозицией (абсолютное большинство экспонатов не имеют к эротике отношения), нужно оставить заявку на проведение экскурсии на сайте музея.
Несмотря на довольно юный для города возраст, Новосибирск может похвастаться самыми разными музеями. Так, в прошлом году музей заработал на ТЭЦ-2 — к юбилею здесь даже воссоздали рабочий кабинет 1950-х годов.