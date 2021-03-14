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В Академгородке открылась временная выставка эротической истории Новосибирска

Редкие документы, открытки и предметы гигиены можно увидеть в Интегральном музее-квартире

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Организаторы выставки заготовили оригинальные сувениры

Организаторы выставки заготовили оригинальные сувениры

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В Интегральном музее Академгородка начала работать временная экспозиция «Про это». В ней представлены экспонаты, рассказывающие о сексуальной жизни новосибирцев с момента основания города вплоть до 90-х годов.

Александр Голодяев демонстрирует рекламные объявления публичных домов в газетах <nobr class="_">начала ХХ века</nobr>

Александр Голодяев демонстрирует рекламные объявления публичных домов в газетах начала ХХ века

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Интегральный музей-квартира — это частный проект семьи из Академгородка, которая собирает документы, предметы быта, связанные с историей Новосибирского научного центра. Выставка «Про это» — временная экспозиция, которая собрана из частных коллекций. Экспозицию впервые представили публике в субботу, 13 марта.

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Как рассказала одна из инициаторов выставки — специалист по PR Анна Динельт, идею экспозиции ей подал набор немецких трофейных открыток, которые остались в документах ее деда. На открытках были картинки фривольного содержания с такими же игривыми подписями. Анна поделилась идеей с создательницей интегрального музея Анастасией Близнюк, которая предоставила целый набор документов и вещей, относящихся к периоду 60–70-х годов. А информацию и копии документов первых десятилетий новосибирской истории подготовил краевед Александр Голодяев.

Документ, разрешавший легальную деятельность новосибирской проститутки начала века

Документ, разрешавший легальную деятельность новосибирской проститутки начала века

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Экспозиция начинается с документов конца XIX века, которые посвящены преимущественно работе тогдашних публичных домов. Среди экспонатов, например, присутствует подлинная книжка профессиональной проститутки начала века с отметками о врачебных осмотрах. Посетители могут также посмотреть фото несохранившихся зданий, которые использовались в то время для сексуальных развлечений.

Экспонаты выставки

Экспонаты выставки

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Как рассказал, в частности, Голодяев, и в то время отношение к проституции в обществе было неоднозначным. Однако попытки запрещать эту деятельность приводили лишь к тому, что она уходила в тень, лишаясь правового и медицинского надзора. И первым реальным результатом такого запрета становился всплеск венерических заболеваний.

Анастасия Близнюк демонстрирует предметы женского туалета середины ХХ века

Анастасия Близнюк демонстрирует предметы женского туалета середины ХХ века

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Советский период представлен в большей степени копиями публикаций того времени в прессе. Как рассказала координатор проекта «Ново-Сибирск. Конструктивизм!» Карина Ляникова, отношение к сексу в это время менялось очень быстро. От концепции полной сексуальной свободы общество 20-х годов довольно быстро вернулось к уголовной ответственности за распространение порнографии и преследованию гомосексуальных отношений.

Популярная книга, посвященная отношениям между мужчиной и женщиной, изданная еще в СССР

Популярная книга, посвященная отношениям между мужчиной и женщиной, изданная еще в СССР

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Анастасия Близнюк представила для экспозиции разные образцы женского нижнего белья второй половины прошлого столетия. Также на выставке можно посмотреть список реальных вопросов, которые задавали посетители первых лекций врача-сексолога Грошева, проходивших в конце 60-х годов в клубе (затем просто кинотеатре) «Академия».

Примеры вопросов советских женщин сексологу Грошеву

Примеры вопросов советских женщин сексологу Грошеву

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Слушательниц лекции, например, интересовали признаки наступления удовлетворения у женщины, допустимость использования разных позиций для занятия сексом и даже проблемы сексуальной дисфункции у космонавтов.

Антикварные презервативы 1950 года выпуска

Антикварные презервативы 1950 года выпуска

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Среди экспонатов выставки есть несколько реальных упаковок презервативов производства 1950 года. Организаторы выставки даже сделали на их основе своеобразный сувенир — сосательные конфеты, упакованные в индивидуальный пакетик, дизайн которого повторяет упаковку антикварного контрацептива.

Устройство для просмотра слайдов. Слайды могли быть... разными

Устройство для просмотра слайдов. Слайды могли быть... разными

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Завершают экспозицию сохранившиеся видеокассеты 90-х годов, среди которых есть и демонстрировавшийся по телевидению сериал «Секс в большом городе» и более интимные видеоматериалы.

В Интегральном музее можно познакомиться с бытом советских времен&nbsp;

В Интегральном музее можно познакомиться с бытом советских времен 

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Интегральный музей-квартира работает по записи. Для того чтобы познакомиться с его экспозицией (абсолютное большинство экспонатов не имеют к эротике отношения), нужно оставить заявку на проведение экскурсии на сайте музея.

Устройства для заточки бритв из коллекции музея

Устройства для заточки бритв из коллекции музея

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Несмотря на довольно юный для города возраст, Новосибирск может похвастаться самыми разными музеями. Так, в прошлом году музей заработал на ТЭЦ-2 — к юбилею здесь даже воссоздали рабочий кабинет 1950-х годов.

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