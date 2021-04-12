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На «Гагаринской» установили огромный барельеф — рассматриваем, что на нем изображено

12 апреля отмечается День космонавтики

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Открытие барельефа состоялось в День космонавтики

Открытие барельефа состоялось в День космонавтики

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В Новосибирске установили барельеф в честь Юрия Гагарина

Сегодня, 12 апреля, на станции метро «Гагаринская» в Новосибирске открыли барельеф, посвященный космонавту Юрию Гагарину.

Также там начали работать две фотовыставки, посвященные космонавтике, — «Первый» и «Новосибирск космический».

На открытии присутствовал мэр Новосибирска Анатолий Локоть

На открытии присутствовал мэр Новосибирска Анатолий Локоть

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Барельеф высотой в 193 см изготовила группа авторов «Перспектива». Скульптура находится в переходе станции, рядом со входом со стороны торгового центра «Океан» на Красном проспекте, 82.

На барельефе высечена фраза, которую Юрий Гагарин сказал во время взлета

На барельефе высечена фраза, которую Юрий Гагарин сказал во время взлета

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Открытые выставки посвящены Юрию Гагарину и работе Новосибирска в космической отрасли.

— Новосибирские рабочие и инженеры участвовали в создании первого спутника, проводили тестовые испытания, оснащали оборудованием космические аппараты различного назначения, — сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Выставка «Первый» рассказывает о жизни известного космонавта

Выставка «Первый» рассказывает о жизни известного космонавта

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В мэрии уточнили, что в создании первого спутника и других космических аппаратов участвовали Аффинажный и Приборостроительный заводы, «Экран», заводы имени Чкалова и Чаплыгина, а также институты СО РАН.

К монументу уже возложили цветы

К монументу уже возложили цветы

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Рядом со входом на станцию стоял мужчина в костюме космонавта и рассказывал, как нужно правильно смотреть в телескоп

Рядом со входом на станцию стоял мужчина в костюме космонавта и рассказывал, как нужно правильно смотреть в телескоп

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На телескопе был солнцезащитный фильтр

На телескопе был солнцезащитный фильтр

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День космонавтикиЮрий Гагаринбарельефкосмосметро
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