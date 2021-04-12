На «Гагаринской» установили огромный барельеф — рассматриваем, что на нем изображено

В Новосибирске установили барельеф в честь Юрия Гагарина
Сегодня, 12 апреля, на станции метро «Гагаринская» в Новосибирске открыли барельеф, посвященный космонавту Юрию Гагарину.
Также там начали работать две фотовыставки, посвященные космонавтике, — «Первый» и «Новосибирск космический».
Барельеф высотой в
Открытые выставки посвящены Юрию Гагарину и работе Новосибирска в космической отрасли.
— Новосибирские рабочие и инженеры участвовали в создании первого спутника, проводили тестовые испытания, оснащали оборудованием космические аппараты различного назначения, — сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
В мэрии уточнили, что в создании первого спутника и других космических аппаратов участвовали Аффинажный и Приборостроительный заводы, «Экран», заводы имени Чкалова и Чаплыгина, а также институты
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