8 ярких фактов о Гагарине — они превращают его из покорителя галактики в обычного человека

Чуть не отчислили из летного училища



Как пишет литературный критик и писатель Лев Данилкин, автор биографии Юрия Гагарина (книга вышла в серии ЖЗЛ издательства «Молодая Гвардия»), космонавт был на грани отчисления из летного училища. Хотя он показывал отличные результаты почти во всём, ему никак не удавалось хорошо посадить самолет. Дело дошло до начальника училища, генерал-майора Василия Макарова, и лишь он сообразил, что небольшой рост Гагарина ( 165 см ) мешает ему чувствовать землю — он просто видел взлетную полосу под другим углом. Задачу удалось решить, когда Гагарин стал подкладывать на сиденье подушку.

Потерял карандаш в космосе

