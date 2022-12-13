Власти решили судьбу скандального мурала с изображением врача в центре Новосибирска

Художественный совет Новосибирска принял решение оставить мурал с изображением врача на торце здания на Фрунзе, 4.
— С 29 ноября по 12 декабря горожане могли прислать свои предложения, рекомендации и замечания. Из 243 участников общественных обсуждений 241 высказался против удаления граффити, — сообщили в пресс-центре мэрии.
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова также подтвердила информацию, что мурал решили оставить.
— Ура! Художественный совет согласовал мурал мексиканского художника на Фрунзе, 4, — написала Терешкова в своем Telegram.
Напомним, в начале декабря вокруг мурала на Фрунзе разгорелся скандал. Как оказалось, изображение не было официально оформлено, и некоторые бизнесмены пожаловались в районную администрацию на несанкционированное граффити. Чтобы решить судьбу мурала мексиканского художника Трепо Паркера, в городе провели общественное обсуждение.