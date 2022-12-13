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Власти решили судьбу скандального мурала с изображением врача в центре Новосибирска

Во время общественного обсуждения большинство участников выступили за сохранение рисунка

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Мурал с врачом на Фрунзе появился осенью 2022 года, его автор — известный мексиканский художник Трепо Паркер

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Художественный совет Новосибирска принял решение оставить мурал с изображением врача на торце здания на Фрунзе, 4.

— С 29 ноября по 12 декабря горожане могли прислать свои предложения, рекомендации и замечания. Из 243 участников общественных обсуждений 241 высказался против удаления граффити, — сообщили в пресс-центре мэрии.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова также подтвердила информацию, что мурал решили оставить.

— Ура! Художественный совет согласовал мурал мексиканского художника на Фрунзе, 4, — написала Терешкова в своем Telegram.

Напомним, в начале декабря вокруг мурала на Фрунзе разгорелся скандал. Как оказалось, изображение не было официально оформлено, и некоторые бизнесмены пожаловались в районную администрацию на несанкционированное граффити. Чтобы решить судьбу мурала мексиканского художника Трепо Паркера, в городе провели общественное обсуждение.

НовосибирскГраффитиМурал
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