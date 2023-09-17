«Сын спросил: "Мам, а ты теперь мальчик?"»: оперная певица откровенно рассказала о борьбе с раком груди

Семья стойко перенесла плохую новость и не подала виду, что была шокирована ею. Никто до Анны не сталкивался с этой болезнью, родные и близкие Анны поддерживают ее.

— Они наверняка не показывали то, что у них было на душе. Но меня поддерживали абсолютно все. Абсолютно все были уверены в том, что всё преодолимо и что мы справимся со всем, — говорит Анна. — Моя мама оставила свою работу на три месяца и приехала ко мне из Хакасии. Она помогала мне с детьми во время моей химиотерапии. Она оказала очень огромную помощь. Я не знаю, как справилась бы без нее.

