Эти симптомы люди чувствуют за сутки до остановки сердца. У мужчин и женщин они различаются

Кто в группе риска

Внезапную остановку сердца необходимо предупредить до того, как она случится, иначе может быть уже поздно: по статистике кардиологов, 90% людей, столкнувшихся с остановкой сердца, погибают. Важно понимать, что речь идет не о прикованных к кровати пациентах, а о здоровых на первый взгляд людях.

Как рассказала нам врач-кардиолог и аритмолог Екатерина Лещенко, в статистику попадают люди, которые ни о чем не подозревали и которым становилось плохо всего за час до внезапной смерти, если она произошла при свидетелях.