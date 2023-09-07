Эти симптомы люди чувствуют за сутки до остановки сердца. У мужчин и женщин они различаются

Сердечно-сосудистые заболевания остаются самой частой причиной смерти во всём мире и в России: согласно статистике Минздрава, от внезапной остановки сердца ежегодно умирают около
Кто в группе риска
Внезапную остановку сердца необходимо предупредить до того, как она случится, иначе может быть уже поздно: по статистике кардиологов, 90% людей, столкнувшихся с остановкой сердца, погибают. Важно понимать, что речь идет не о прикованных к кровати пациентах, а о здоровых на первый взгляд людях.
Как рассказала нам врач-кардиолог и аритмолог Екатерина Лещенко, в статистику попадают люди, которые ни о чем не подозревали и которым становилось плохо всего за час до внезапной смерти, если она произошла при свидетелях.
— Если смерть произошла без свидетелей, о внезапной смерти говорят в том случае, если погибший находился в удовлетворительном состоянии за 24 часа до смерти, — уточняет Екатерина Лещенко.
Екатерина Лещенко — старший ординатор кардиологического отделения «Новой больницы», врач-кардиолог, аритмолог.
Чаще всего причиной остановки сердца становятся болезни сердечно-сосудистой системы: ишемическое заболевание сердца (ИБС) и нарушение сердечного ритма. Эти болезни чаще всего встречаются у мужчин — по статистике, именно из-за этого внезапная сердечная смерть у них наступает в среднем в два раза чаще, чем у женщин. Сказывается на риске остановки сердца и возраст: чем старше мы становимся, тем выше вероятность столкнуться с ИБС. Но многие продолжают жить, не подозревая у себя проблем с сердцем.
— Почти в половине случаев остановка сердца у лиц старше 40 лет происходит без известных заболеваний сердца, однако большинство из них при этом имеют не диагностированную ИБС, — заявила Екатерина Лещенко.
Так или иначе, независимо от диагностированных болезней и возраста, от внезапной остановки сердца никто не застрахован. Но есть симптомы, на которые совершенно точно стоит обратить внимание — они появляются за 24 часа до события, и, если их не игнорировать, можно заранее понять, что с вами происходит, и своевременно обратиться за помощью.
Как понять, что вам осталось 24 часа
Исследователи из Седарс-Синайского института изучили медицинские карты 800 с лишним пациентов, которые скончались от внезапной остановки сердца, и отдельное внимание уделили симптомам, на которые жаловались люди. В работе, опубликованной в журнале The Lancet Digital Health, авторы исследования говорят, что половина пациентов столкнулась с одним из характерных симптомов за 24 часа до внезапной остановки сердца. Причем у мужчин и у женщин этот симптом отличался: мужчины ощущали боль в груди, а женщины чувствовали одышку. Кроме того, от пациентов обоих полов поступали жалобы на учащенное сердцебиение, приступообразную активность сердца и симптомы гриппа.
По словам ученых, обычно именно эти симптомы бывают предвестниками ближайшей внезапной сердечной смерти. Но врач-кардиолог Екатерина Лещенко добавляет, что бывают и другие симптомы.
Но нужно понимать, что, даже если вы не чувствовали вышеперечисленных симптомов, от внезапной сердечной смерти вы не застрахованы.
Можно ли спастись от внезапной остановки сердца
По словам исследователей, симптомы, на которые они обратили внимание в своей работе, нуждаются в дальнейшем изучении. В будущем открытие может помочь улучшить прогнозирование остановки сердца, но людям, попадающим в группу риска, стоит задуматься о профилактике уже сейчас. В первую очередь перечисленные выше симптомы нужно запомнить пациентам, у которых в анамнезе уже есть сердечные заболевания, или людям, чьи родственники сталкивались с внезапной остановкой сердца.
— При появлении таких симптомов, как боль или дискомфорт в грудной клетке, сердцебиения, обморочные состояния, а также при наличии сердечно-сосудистых заболеваний у ваших родственников, стоит обратиться к врачу для прохождения необходимого обследования, — считает Екатерина Лещенко.
Врач-кардиолог отмечает, что важно узнать, встречались ли в семье эпизоды внезапной смерти и есть ли у родственников симптомы ишемической болезни и нарушения ритма сердца. Также пациенту необходимо провести ЭКГ, УЗИ сердца, суточное мониторирование ЭКГ. Кроме того, кардиолог советует своевременно и регулярно лечить сердечно-сосудистые заболевания, если такие диагностированы.