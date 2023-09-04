Есть ли смысл пить коллаген и использовать кремы с ним — объясняет эксперт НИИ Склифосовского

Мы уже научились внимательно читать этикетки косметических средств перед покупкой новой баночки. И многие уверены, что коллаген в составе добавляет косметике и продуктам полезные свойства, рассказывает «Доктор Питер». Этот белок замедляет старение, разглаживает кожу, укрепляет волосы, повышает иммунитет и улучшает общее состояние организма. Или нет?
Что же это такое — коллаген, имеет ли смысл добавлять его в свой рацион дополнительно? Как обманывают продавцы коллагена и помогут ли средства с ним в составе сделать нас моложе и красивее? На эти вопросы отвечает эксперт НИИ Склифосовского, руководитель отдела, который выделяет этот белок для использования в клинике.
Наталья Боровкова — доктор медицинских наук, заведующая научным отделением биотехнологий и трансфузиологии НИИ СП им.
«Рекламная обманка»
— Коллаген — это основной структурный белок, который присутствует в организме всех животных, — рассказывает доктор медицинских наук Наталья Боровкова. — Если вы видите где-то, что коллаген растительного происхождения, то это совершенно точно рекламная обманка, потому что в растениях коллагена в принципе быть не может. Он бывает только в организме животных.
Кремы с коллагеном: есть ли польза
Коллаген любят добавлять в разные косметические средства: кремы, биологически активные добавки, шампуни и так далее. Но пользы от таких средств вы получите мало, считает эксперт.
— Поскольку молекула коллагена очень длинная, то через кожу она не всасывается, — объясняет Наталья Боровкова. — Эффект, конечно, будет, но, скорее, больше психологический, чем тот, что объясняется действием самого коллагена.
Добавка в пищу
— Что касается добавок в пищу, то коллаген всасывается точно так же, как и белок. Но качество этого белка оставляет желать лучшего, — продолжает эксперт. — К слову, к разрушению коллагена в организме может привести недостаток витамина С. Если аскорбиновой кислоты недостаточно, то коллаген не может образовать плотную структуру и становится рыхлым. Из-за этого может развиться такое заболевание, как цинга.
А вот для медиков коллаген — серьезный помощник.
— Основное его действие — ускорение процессов заживления ран, потому что коллаген создает необходимые условия для скорейшей миграции клеток в рану и, соответственно, для восстановления структур, — поясняет Наталья Боровкова.
В каких продуктах содержится коллаген
Поддерживать необходимый уровень коллагена в организме можно с помощью правильного питания. Для этого в ежедневный рацион следует включить пищу, богатую «белком молодости». В частности: костный бульон, яичные белки, желатин, курицу, говядину, рыбу и морепродукты.
— Также рекомендуется увеличить потребление фруктов и овощей. В них нет коллагена, но есть аминокислоты и витамины, которые необходимы для производства этого белка. Особенно полезны цитрусовые, черная смородина, земляника, морковь, брокколи, красный перец, листья салата, орехи и бобовые, — рассказывал ранее заведующий отделением клинической фармакологии Новосибирской областной больницы Владислав Митрохин.