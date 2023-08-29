«Попросили не афишировать»: дочь третий год бьется за положенные для мамы с болезнью как у Стивена Хокинга медикаменты

«ИВЛ заморгал и погас... Меня всю трясло»

Борьба за теплообменные фильтры, трахеостомы и расходные материалы — не самое страшное, с чем столкнулась семья за время жизни с «БАС». Однажды у нее вышел из строя запасной аппарат ИВЛ, из-за чего Татьяна Анатольевна чуть не задохнулась. Позже выяснилось, что этот аппарат ИВЛ забрали у другой семьи — по словам Евгении, ему требовался техосмотр.