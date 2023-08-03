К Новосибирску приближается магнитная буря — она продлится один день

Через несколько дней в Новосибирске ожидается магнитная буря. По информации лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она может накрыть город 5 августа.
На сайте лаборатории указано, что магнитная буря оценивается как слабая. Она будет достигать уровня G1 примерно в 09:00. Уточняется, что с 04:00 до 15:00–16:00 5 августа магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии.
Между тем специалисты оценивают вероятность возникновения магнитной бури 5 августа в 30%, сильного магнитного шторма — в 5%.
По информации лаборатории, кроме 5 августа, магнитные бури прогнозируются 28 и 29 августа.
— Солнце выбрасывает поток заряженных частиц. Достигая Земли, он вызывает возмущение магнитного поля. Само магнитное поле Земли защищает планету от космического излучения. Но когда этот поток очень большой, в поле происходит изменение, которое может влиять на здоровье людей, — рассказывал ранее НГС доцент кафедры общей физики НГТУ Валерий Христофоров.
На этой неделе в Новосибирске синоптики прогнозируют теплую погоду, в городе также прогнозируют дожди и грозы. НГС изучил сервисы по прогнозу погоды, чтобы узнать, чего ждать новосибирцам.