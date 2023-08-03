К Новосибирску приближается магнитная буря — она продлится один день

Через несколько дней в Новосибирске ожидается магнитная буря. По информации лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она может накрыть город 5 августа.



На сайте лаборатории указано, что магнитная буря оценивается как слабая. Она будет достигать уровня G1 примерно в 09:00. Уточняется, что с 04:00 до 15:00–16:00 5 августа магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии.