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К Новосибирску приближается магнитная буря — она продлится один день

Она ожидается 5 августа

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Магнитную бурю оценивают как слабую

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Через несколько дней в Новосибирске ожидается магнитная буря. По информации лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она может накрыть город 5 августа.

На сайте лаборатории указано, что магнитная буря оценивается как слабая. Она будет достигать уровня G1 примерно в 09:00. Уточняется, что с 04:00 до 15:00–16:00 5 августа магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии.

Вероятность возникновения магнитной бури — 30%

Вероятность возникновения магнитной бури — 30%

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Между тем специалисты оценивают вероятность возникновения магнитной бури 5 августа в 30%, сильного магнитного шторма — в 5%.

По информации лаборатории, кроме 5 августа, магнитные бури прогнозируются 28 и 29 августа.

— Солнце выбрасывает поток заряженных частиц. Достигая Земли, он вызывает возмущение магнитного поля. Само магнитное поле Земли защищает планету от космического излучения. Но когда этот поток очень большой, в поле происходит изменение, которое может влиять на здоровье людей, — рассказывал ранее НГС доцент кафедры общей физики НГТУ Валерий Христофоров.

На этой неделе в Новосибирске синоптики прогнозируют теплую погоду, в городе также прогнозируют дожди и грозы. НГС изучил сервисы по прогнозу погоды, чтобы узнать, чего ждать новосибирцам.

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