К Новосибирску приближается магнитная буря — стоит ли бояться метеозависимым людям?

В Новосибирске завтра, 16 марта, ожидается магнитная буря. Лаборатория солнечной астрономии Солнца ИКИ и ИСЗФ оценивает ее как слабую.

Информацию о буре опубликовали на сайте лаборатории. В этом месяце ожидается еще четыре бури — 26, 30 и 31 марта.