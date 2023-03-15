К Новосибирску приближается магнитная буря — стоит ли бояться метеозависимым людям?

В Новосибирске завтра, 16 марта, ожидается магнитная буря. Лаборатория солнечной астрономии Солнца ИКИ и ИСЗФ оценивает ее как слабую.
Информацию о буре опубликовали на сайте лаборатории. В этом месяце ожидается еще четыре бури — 26, 30 и 31 марта.
— Солнце выбрасывает поток заряженных частиц. Достигая земли, он вызывает возмущение магнитного поля. Само магнитное поле Земли защищает планету от космического излучения. Но когда этот поток очень большой, в поле происходит изменение, которое может влиять на здоровье людей, — рассказывал ранее НГС доцент кафедры общей физики НГТУ Валерий Христофоров.
Сайт Gismeteo предупреждает о том, что слабая буря ожидается завтра с 07:00, к 13:00 магнитосфера успокоится.
Ранее специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин объяснил, что магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей:
— Что касается влияния на здоровье, действительно в некоторых случаях при достаточной силе магнитного фона происходят процессы в атмосфере, которые приводят к перепадам атмосферного давления, и на эти перепады реагируют люди, относящиеся к группе метеочувствительных.
По поводу метеозависимости заместитель главного врача «Инвитро-Москва» Анастасия Луканина говорила, что головная боль и другие неприятные симптомы, которые люди списывают на магнитные бури или изменение погоды, на самом деле возникают по другим причинам.
— Исследования, в том числе по хронобиологической тематике, доказывают, что смена погоды не влияет на здоровье. Известные миру заболевания входят в Международную классификацию болезней (МКБ), данных о метеочувствительности и метеозависимости там нет.
Поэтому тем, кто считает себя метеочувствительным, специалисты рекомендуют обращаться к врачам, чтобы выяснить точную причину.
— С медицинской точки зрения нарушение режима сна, его недостаток, гиподинамия, несбалансированное питание, слишком много кофе, нерегулярный прием рекомендованных медикаментов даже больше влияют на наше самочувствие, чем изменения давления воздуха, влажности или температуры, — отмечает Анастасия Луканина.
21 марта в Новосибирске состоится весеннее равноденствие. В этот день начинается астрономическая весна, а световой день начинает постепенно увеличиваться.