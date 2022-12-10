Астрономы прогнозируют восемь дней мощных магнитных бурь перед Новым годом

Вряд ли кто-то назовет предновогодние дни спокойными. Как раз наоборот: надо закончить все дела и сдать отчеты на работе, приготовить дом к празднику, купить продукты и подарки.



И именно в последние дни года астрономы прогнозируют мощную магнитную бурую, которая продлится с 22 по 28 декабря. В эти дни метеозависимые люди могут чувствовать себя не лучшим образом, рассказывает «Доктор Питер».

