Астрономы прогнозируют восемь дней мощных магнитных бурь перед Новым годом

Вряд ли кто-то назовет предновогодние дни спокойными. Как раз наоборот: надо закончить все дела и сдать отчеты на работе, приготовить дом к празднику, купить продукты и подарки.
И именно в последние дни года астрономы прогнозируют мощную магнитную бурую, которая продлится с 22 по 28 декабря. В эти дни метеозависимые люди могут чувствовать себя не лучшим образом, рассказывает «Доктор Питер».
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ опубликовала прогноз, согласно которому 22 декабря, а также с 25 по 28 декабря нас с большой долей вероятности ждут довольно сильные магнитные бури. 23 и 24 декабря, а также с 29-го и до конца года магнитосфера останется возбужденной, что тоже не лучшим образом скажется на нашем здоровье.
Что делать тем, кто плохо себя чувствует в такие периоды? Чтобы облегчить свое состояние, высыпайтесь — это очень важно. Также в периоды магнитных возмущений не нужно нагружать организм. Лучше отказаться от тяжелых жирных блюд и съедать несколько порций овощей и фруктов в день, а также не забывать пить достаточно воды. И наконец, избегайте чрезмерной физической активности.
Метеозависимость ли причина?
Впрочем, нужно отметить, что не все врачи согласны с тем, что метеозависимость как явление вообще существует. Например, терапевт, заместитель главного врача «Инвитро-Москва» Анастасия Луканина в беседе с «Доктором Питером» выразила мнение, что головная боль и другие неприятные симптомы, которые люди обычно объясняют капризами погоды, на самом деле вызваны другими причинами.
— Исследования, в том числе исследования по хронобиологической тематике, доказывают, что смена погоды не влияет на здоровье, — уверена Анастасия Луканина. — Известные миру заболевания входят в Международную классификацию болезней (МКБ), данных о метеочувствительности и метеозависимости там нет.
Но почему же у кого-то перед изменениями погоды обязательно начинает болеть голова, появляется слабость, проблемы со сном?
Врач-терапевт объясняет, что головная боль, которую многие объясняют себе переменой погоды, может возникать по многим причинам: мигрени, последствия напряжения. Причиной может стать даже нарушение вашего привычного режима питания.
Поэтому людям, которые считают себя метеочувствительными, рекомендуется обратиться к врачу, чтобы разобраться в причинах болезненного состояния. Ведь головная боль, упадок сил и изменения давления могут быть проявлением, например, хронической железодефицитной анемии, хронической депрессии, хронической инфекции, последствием перенесенных инфекционных заболеваний, недостатка витамина D, постковидным синдромом.
— С медицинской точки зрения, нарушение режима сна, его недостаток, гиподинамии, несбалансированное питание, слишком много кофе, нерегулярный прием рекомендованных медикаментов и даже больше влияют на наше самочувствие, чем изменения давления воздуха, влажности или температуры, — отмечает Анастасия Луканина.
Влажность имеет значение
Ученые из Университета Манчестера провели исследование, которое показало, что магнитные бури, низкое давление и влажность способны усиливать проявления хронических болезней.
В эксперименте участвовали более 2,5 тысяч добровольцев, страдающих артритом, фибромиалгией, мигренью и невропатической болью. Ученые отслеживали погоду и данные о самочувствии участников.
Оказалось, что в дни с низким давлением, высокой влажностью и сильным ветром добровольцы испытывали боли на 20 процентов чаще. Больше всего на самочувствие и усиление боли влияла влажность. Скорость ветра и дождь также оказывали влияние, но не так сильно. А вот осадки и температура никак не влияли на самочувствие.