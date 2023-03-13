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Дату астрономической весны озвучили в Новосибирской области: она отличается от общемировой

День весеннего равноденствия в Новосибирске не совпадает с общемировым из-за разницы во времени

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Центр солнечного диска перейдет из Южного небесного полушария в Северное

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20 марта по всемирному времени произойдет важное астрономическое событие — начало астрономической весны, приход которой начинается со дня весеннего равноденствия. Но в Новосибирске из-за разницы в часовых поясах он наступит 21 марта в 4 часа утра. Об этом НГС рассказал специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин.

— Это событие относится к календарным и визуально не наблюдается, однако, оно важное, так как знаменует собой приход важной вехи в смене сезонов, имеющей астрономическую основу. После этой даты световой день будет превышать время, когда Солнца в небе нет, — добавил Кашин.

По словам астронома, утром 21 марта Солнце взойдет ровно на востоке, проведет в небе ровно половину суток (отсюда и название: «равноденствие») и зайдет ровно на западе. Со следующего дня Солнце в небе будет проводить уже чуть больше 12 часов, и световой день начнет прибавляться с каждым новым восходом Солнца, приближая приход теплых дней.

Для многих народов День весеннего равноденствия означал приход нового года, который мы отмечаем 1 января.

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