Дожди, грозы и жара до +29 градусов. Какой день в Новосибирске станет самым теплым на следующей неделе — прогноз погоды

В Новосибирске заканчивается второй месяц лета и начинается последний. На следующей неделе синоптики прогнозируют теплую погоду до +29 градусов, поэтому проводите больше времени на природе. Но в начале и конце недели в городе могут быть дожди и грозы. НГС изучил сервисы по прогнозу погоды, чтобы узнать, чего ждать новосибирцам в конце июля и начале августа.
По прогнозу сервиса «Яндекс.Погода», за окном почти всю неделю будет облачно с прояснениями. Самыми теплыми днями будут среда, четверг и пятница, температура поднимется до +27 градусов. В остальные дни прогнозируют примерно такую же погоду. Солнечных дней синоптики не ожидают, лучи лишь изредка будут радоваться новосибирцев.
Сервис Gismeteo обещает в понедельник небольшой дождь, а в пятницу и субботу сильные дожди и грозы. Во вторник, четверг и воскресенье будет ясная погода, а температура в среду и четверг поднимется до +29 градусов.
World-Weather прогнозирует в понедельник, вторник, пятницу и воскресенье дожди. Солнце, по данным синоптиков, может выглянуть в среду и четверг. Самыми теплыми днями будут четверг и пятница, температура поднимется до +27 градусов.
Ранее НГС изучил прогноз погоды на август. Тогда синоптики сообщали, что в начале месяца ожидаются ежедневные дожди.