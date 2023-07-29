Дожди, грозы и жара до +29 градусов. Какой день в Новосибирске станет самым теплым на следующей неделе — прогноз погоды

В Новосибирске заканчивается второй месяц лета и начинается последний. На следующей неделе синоптики прогнозируют теплую погоду до +29 градусов, поэтому проводите больше времени на природе. Но в начале и конце недели в городе могут быть дожди и грозы. НГС изучил сервисы по прогнозу погоды, чтобы узнать, чего ждать новосибирцам в конце июля и начале августа.