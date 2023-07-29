freedom
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 2/10
usd 90.98
eur 99.96
Тема дняОгромная пробка на Бердском шоссе
Все новости
Все новости

Дожди, грозы и жара до +29 градусов. Какой день в Новосибирске станет самым теплым на следующей неделе — прогноз погоды

Синоптики составили прогноз погоды на начало августа

1 261

НГС изучил данные трех сервисов по прогнозу погоды

Поделиться

В Новосибирске заканчивается второй месяц лета и начинается последний. На следующей неделе синоптики прогнозируют теплую погоду до +29 градусов, поэтому проводите больше времени на природе. Но в начале и конце недели в городе могут быть дожди и грозы. НГС изучил сервисы по прогнозу погоды, чтобы узнать, чего ждать новосибирцам в конце июля и начале августа.

По прогнозу сервиса «Яндекс.Погода», за окном почти всю неделю будет облачно с прояснениями. Самыми теплыми днями будут среда, четверг и пятница, температура поднимется до +27 градусов. В остальные дни прогнозируют примерно такую же погоду. Солнечных дней синоптики не ожидают, лучи лишь изредка будут радоваться новосибирцев.

Синоптики считают, что всю неделю будет облачно

Синоптики считают, что всю неделю будет облачно

Поделиться

Сервис Gismeteo обещает в понедельник небольшой дождь, а в пятницу и субботу сильные дожди и грозы. Во вторник, четверг и воскресенье будет ясная погода, а температура в среду и четверг поднимется до +29 градусов.

В середине и в конце недели ожидается ясная погода

В середине и в конце недели ожидается ясная погода

Поделиться

World-Weather прогнозирует в понедельник, вторник, пятницу и воскресенье дожди. Солнце, по данным синоптиков, может выглянуть в среду и четверг. Самыми теплыми днями будут четверг и пятница, температура поднимется до +27 градусов.

Больше всего солнечных лучей жители города смогут увидеть в среду

Больше всего солнечных лучей жители города смогут увидеть в среду

Поделиться

Ранее НГС изучил прогноз погоды на август. Тогда синоптики сообщали, что в начале месяца ожидаются ежедневные дожди.

По теме

ПогодаИюльАвгустПрогноз погодыСервисыСиноптики
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter