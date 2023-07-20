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Неделя дождей и +7 градусов: какой будет погода в Новосибирске в августе

Сервисы составили прогноз

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Следующий месяц может выдаться дождливым

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В Новосибирске в августе ожидается теплая погода, но в течение одной недели возможны ежедневные дожди. Такой прогноз составили специальные погодные сервисы. Изучаем, чего еще можно ждать от последнего месяца лета.

По информации «Яндекс.Погоды», самыми теплыми будут первые четыре дня августа, когда температура днем составит +23 градуса. После этого температура составит от +17 до +22 градусов днем и от +13 до +17 градусов ночью.

Прогноз составлен по статистике за <nobr class="_">10 лет</nobr>

Прогноз составлен по статистике за 10 лет

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Сайт World Weather тоже не прогнозирует аномальной жары. По его информации, в Новосибирске самым жарким днем станет 1 августа, когда температура днем поднимется до +27 градусов, а самым прохладным — 21 августа, ожидается +21 градус.

По прогнозу World Weather, в городе будет мало дождей

По прогнозу World Weather, в городе будет мало дождей

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Сайт Gismeteo прогнозирует очень дождливый месяц. Осадки ожидаются каждый день с 15 по 21 августа. Дневные температуры могут составить +13... +28 градусов, к концу августа по ночам возможно похолодание до +7 градусов, такая температура ожидается 28 августа.

Конец месяца, по прогнозу Gismeteo, будет прохладным

Конец месяца, по прогнозу Gismeteo, будет прохладным

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Накануне, 19 июля, новосибирские синоптики предупредили о дождях в течение трех дней. Из-за сильного ветра МЧС выпустило штормовое предупреждение.

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