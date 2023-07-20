Неделя дождей и +7 градусов: какой будет погода в Новосибирске в августе

В Новосибирске в августе ожидается теплая погода, но в течение одной недели возможны ежедневные дожди. Такой прогноз составили специальные погодные сервисы. Изучаем, чего еще можно ждать от последнего месяца лета.
По информации «Яндекс.Погоды», самыми теплыми будут первые четыре дня августа, когда температура днем составит +23 градуса. После этого температура составит от +17 до +22 градусов днем и от +13 до +17 градусов ночью.
Сайт World Weather тоже не прогнозирует аномальной жары. По его информации, в Новосибирске самым жарким днем станет
Сайт Gismeteo прогнозирует очень дождливый месяц. Осадки ожидаются каждый день с 15 по 21 августа. Дневные температуры могут составить
Накануне, 19 июля, новосибирские синоптики предупредили о дождях в течение трех дней. Из-за сильного ветра МЧС выпустило штормовое предупреждение.